Neue Tierfachmarktkette geht in Wien an den Start

Fressnapf & Co bekommen Konkurrenz. Unter dem Namen "Tierkönig" geht morgen ein neuer Tierfachmarkt mit einer ersten Filiale in Wien-Hernals an den Start. Zwei weitere Standorte in der Bundeshauptstadt sollen am 5. Juli eröffnen und noch einmal zwei in den nächsten Monaten im Großraum Wien. A la longue soll das Filialnetz "in den nächsten Jahren" auf rund 40 Standort wachsen, so das Unternehmen.

"Das Potenzial am österreichischen Tiermarkt ist enorm - in knapp der Hälfte aller Haushalte lebt zumindest ein Haustier", betonte Philipp Mertl, einer der beiden Tierkönig-Gründer, in einer Aussendung. Für Heimtierbesitzer sei das persönliche Einkaufs- und Dienstleistungserlebnis nach wie vor wesentlich", so Co-Gründer Alexander Wolff. In den großflächigen Märkten werden den Angaben zufolge mehr als 6.500 Artikel aus dem Futter- und Bedarfssortiment angeboten. Mit Produktvielfalt und professionellem Dienstleistungsangebot will Tierkönig "in ein Segment vorstoßen, das es in dieser Form in Österreich bis dato noch nicht gibt".

Mit den ersten drei Tierfachmärkten in Wien werden laut Unternehmensangaben 30 Arbeitsplätze geschaffen. Zwei Drittel der Mitarbeiter seien direkt vom Arbeitsmarktservice (AMS) übernommen worden. Tierkönig fokussiere sich beim Personal "besonders auf Wiedereinsteigerinnen im Alter von 40 bis über 50 Jahren".