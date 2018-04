Die Liebe zum eigenen Körper soll in dieser Sendung nicht einfach nur da sein, sie soll verkauft werden. Einige Frauen zweifeln an sich und ihrem Körper. Doch im Curvy-Model-Business sind die Kurven das Kapital. Ob sich diese „Body-Positivity“ auch auf positiv die Einschaltquoten auswirkt, bleibt abzuwarten.

„Wer wird die neue Anführerin der großen Körperrevolution?“ Mit diesem Satz startet die RTLII-Sendung „Curvy Supermodel“ im vergangenen Jahr in die zweite Runde. Quotenhit wurde es damals keiner. Denn TV-Format „Curvy Supermodel“ konnte in der zweiten Staffel nicht mehr an die Höchstwerte der ersten Runde anknüpfen.

Die Reichweiten lagen insgesamt bei durchschnittlich 0,84 Millionen Zuschauern. Der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil lag 2017 bei 5,8 Prozent.

Die Quote lässt Grüßen

Zum Vergleich: Zum Start der Castingshow „Curvy Supermodel“ im Jahr 2016 konnte RTL II stattliche 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen und 16,5 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen verzeichnen.



Trotzdem kündigt RTL nun zuversichtlich an: „Das Warten hat endlich ein Ende: Im Sommer 2018 geht die erfolgreiche RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." in die dritte Runde. Begeistern will der Sender auch mit einer neu zusammengesetzten Jury.

Angelina Kirsch, Deutschlands erfolgreichstes Curvy Model, und Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella sitzen erneut in der Jury. Neu dazu kommen dieses Jahr Model Jan Kralitschka und Model und Choreograph Oliver Tienken. Gemeinsam suchen sie die schönsten Kurven des Landes. Die vier Juroren wissen laut RTL genau, worauf es im Business und den unterschiedlichen Disziplinen ankommt.

» Ich verstehe die Ängste und Sorgen unserer Kandidatinnen «

"Da ich selbst schon den Weg des Curvy Models gegangen bin, verstehe ich die Ängste und Sorgen unserer Kandidatinnen sehr gut und kann sie bestärken. Ich werde ihnen meine Tricks verraten und sie perfekt auf den Job vorbereiten. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich darauf wieder Teil von "Curvy Supermodel" zu sein“, sagt Angelina Kirsch in einer aktuellen Aussendung.



Vom Bachelor zum Jurymitglied

Jan Kralitschka bereichert zum ersten Mal die Jury von "Curvy Supermodel". Deutschlandweit bekannt wurde er 2013 durch die Datingshow "Der Bachelor". Doch vor der Kamera stand der gelernte Jurist schon lange zuvor. Der Sportbegeisterte arbeitet seit vielen Jahren hauptberuflich als Fotomodel. Dadurch weiß er nur zu gut, welche Pose wann gefragt ist.

» Karl Lagerfeld irrt sich. Die ganze Welt wünscht sich Frauen mit sexy Kurven «

Von vorgefertigte Rollenbildern in der Modeindustrie hält er wenig: Karl Lagerfeld hat sich schon bei der Aussage geirrt, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, wenn man Jogginghosen trägt. Er irrt sich auch bei seiner Aussage, dass keiner Frauen mit Rundungen sehen will. Die ganze Welt wünscht sich Frauen mit sexy Kurven. Es wird Zeit, dass junge Mädchen endlich ein anderes Schönheitsideal präsentiert bekommen."



Übrigens: Die beiden Gewinnerinnen der ersten Staffeln, Céline Denefleh und Hannah Wilperath, modeln RTL II zufolge inzwischen hauptberuflich.