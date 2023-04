Neue ReCycling-Tour von Manu Delago

Manu Delago schwingt sich wieder aufs Rad: Der österreichische Hangspieler, der regelmäßig auch mit Größen wie Björk oder Anoushka Shankar musiziert, setzt seine ReCycling-Tour, bei der er und seine Mitstreiter 2021 per Rad quer durch Österreich zu ihren Auftrittsorten fuhren, nun auf internationalem Terrain fort. Konkret geht es für den gebürtigen Tiroler ab 1. Juni von Innsbruck nach Amsterdam, wobei auf der 1.500 km langen Strecke insgesamt 16 Konzerte am Programm stehen.

Delago, der 2021 sein jüngstes Album "Environ Me" veröffentlichte, hat sich nicht nehmen lassen, diesem Vorhaben auch das neue Stück "From The Alps To The North Sea" zu widmen. Infos zur Tour gibt es unter .