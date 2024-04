Neue Mitglieder im Senat 3 des Presserats

Der Senat 3 des Presserats hat mit Daniel Lohninger und Sandra Walder zwei neue Mitglieder. Lohninger, der seit 2017 Chefredakteur der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) ist, bezeichnete den Presserat als "unverzichtbar" für Medienlandschaft und Gesellschaft, da er als einzige Institution in Österreich darauf achte, dass "journalistisch-ethische Prinzipien tatsächlich gelebt werden".

Auch Walder wurde vom Trägerverein des Österreichischen Presserats einstimmig in den Senat 3 gewählt. Sie ist seit 2022 Chronik-Ressortleiterin in der APA - Austria Presse Agentur, wo sie zudem ein ressortübergreifendes Klimateam leitet. "Besonders wissenschaftlich unhaltbare Berichterstattung zur Verharmlosung des menschengemachten Klimawandels soll künftig noch genauer betrachtet werden", wurde die Journalistin in einer Aussendung zitiert. Nicht länger Teil des Senats 3 sind nach vielen Jahren des Einsatzes Martin Gebhardt und Wolfgang Unterhuber.