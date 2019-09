In Hollywood ist alles möglich. Da überrascht eine homosexuelle Partnerschaft kaum. Dass die 44-Jährige Schauspielerin Charlize Theron gleich mit zwei Frauen glücklich ist, erklärt sie in einem Instagram-Posting.

"Ich habe das Gefühl, ich muss ehrlich sein." So beginnt der persönliche Beitrag von Charlize Theron auf Instagram. Was danach kommt überrascht die Leser noch mehr: "Ich bin in einer neuen Beziehung. Mit diesen beiden Ladys. Wirklich", kommentierte die Oscar-Preisträgerin einen Schnappschuss, den sie auf der Plattform mit ihren Followern teilte.

Die Aufnahme zeigt sie mit ihren Schauspielkolleginnen und Freundinnen Nicole Kidman, 52, und Margot Robbie, 29. Die drei halten sich im Arm und lächeln schelmisch in die Kamera.

Ein Missverständnis?

Wir können Entwarnung geben: Charlize meint demnach mit "Beziehung" keine Liebesbeziehung mit einem neuen Partner, sondern ihre enge Freundschaft zu den beiden Schauspielerinnen.

Ihre guten Freundinnnen sind längst glücklich vergeben. Nicole Kidman ist bereits seit 13 Jahren glücklich mit dem Musiker Keith Urban, 51, verheiratet, während Margot Robbie 2016 heimlich dem Regisseur Tom Ackerley, 29, das Jawort gab.

© 2019 Getty Images

Einzig Charlize selbst hatte zuletzt kein Glück in der Liebe: Sie ist Alleinerziehende Mutter und noch auf der Suche nach dem richtigen Lebensmenschen. Es ist jedenfalls schön zu sehen, dass sich die Frauen gegenseitig Halt geben und unterstützen. Wir wünschen Charlize viel Glück bei der Suche nach dem richtigen Lebenspartner