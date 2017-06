Neue Kämpfe in der Ostukraine bedrohen nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef die Trinkwasserversorgung von Hunderttausenden Menschen. Im Donbass seien zwei Filterstationen an einer Wasserpipeline beschossen und beschädigt worden, berichtete die Organisation am Freitag in Genf. Rund 400.000 Menschen, ein Viertel davon Kinder, hätten vier Tage kein Trinkwasser gehabt.

Die Anlage habe zunächst notdürftig repariert werden können. In Donezk seien seit Anfang Juni Stromleitungen beschädigt worden, die Filterstationen versorgen. Ohne sauberes Trinkwasser drohten die Kinder an Durchfall zu erkranken, so ein Unicef-Sprecher. Wenn sie die Wohnungen verlassen müssten, um Wasser zu besorgen, liefen sie Gefahr, in die Schusslinie der Kriegsparteien zu geraten. "Fast drei Millionen Menschen sind auf Wasser aus einer Region angewiesen, die jetzt unter Beschuss ist", sagte der Unicef-Regionaldirektor Afshan Khan. Er appellierte an alle Seiten, nicht die lebensnotwendige Infrastruktur anzugreifen.

Seit mehr als drei Jahren bekämpfen sich in der Ostukraine Regierungstruppen und prorussische Aufständische. UN-Angaben zufolge starben bereits über 10.000 Menschen. Ein Friedensplan liegt auf Eis.