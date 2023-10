Neue Chefredakteure für "Standard" und "VN"

"Der Standard" hat einen neuen Chefredakteur gefunden: Gerold Riedmann heuert ab April 2024 bei der Tageszeitung an. Der 46-jährige gebürtige Vorarlberger ist seit 2015 als Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten" und Geschäftsführer von Russmedia tätig. Sein Posten wird innerhalb der Eigentümerfamilie an Isabel Russ weitergegeben. Die 32-jährige künftige "Vorarlberger Nachrichten"-Chefredakteurin war zuletzt als Onlinechefin beim Nachrichtenmagazin "profil" tätig.

Riedmann folgt beim "Standard" auf Martin Kotynek, der sechs Jahre an der Spitze der Redaktion stand und aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen mit der Geschäftsführung im "besten Einvernehmen" von Bord ging. Die Redaktion wurde laut einer Aussendung bereits über die Personalentscheidung informiert. Bis April führen Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller als Team die "Standard"-Redaktion.

"Standard"-Herausgeber Oscar Bronner sieht in Riedmann einen "Redakteur aus Leidenschaft und erfahrenen Medienmanager mit hoher digitaler Kompetenz". Der gebürtige Vorarlberger habe die strategische Online-Ausrichtung seines Medienhauses wesentlich mitgeformt. "Gerold Riedmann bringt alle journalistischen Qualitäten mit, die man sich für den 'Standard' wünschen kann. Zusätzlich haben wir in ihm den Chefredakteur gefunden, der die Fähigkeiten mitbringt, um gemeinsam mit der Redaktion den Herausforderungen des österreichischen Medienmarktes mit Innovationskraft zu begegnen", so Alexander Mitteräcker, Vorstand der Standard Medien AG.

Riedmann war vor seiner Tätigkeit bei Russmedia etwa als Entwickler von Digitalformaten für Redaktionen wie die "Frankfurter Allgemeine" oder den Bayerischen Rundfunk tätig. Auch werkte er als Moderator diverser Radiosendungen. Seit 20 Jahren betätigte er sich bei Russmedia. 2011 übernahm er dort als CEO den Digitalbereich, 2015 wurde er in die Geschäftsführung von Russmedia Österreich berufen und leitete zudem die "VN"-Redaktion. Der Vater dreier Töchter ist zudem im Vorstand der International News Media Association (INMA) tätig.

Riedmanns Job bei Russmedia bzw. den "Vorarlberger Nachrichten" übernimmt Isabel Russ, wie das Medienhaus mitteilte. "Ihr beeindruckender Werdegang, zuletzt als Leiterin des Online-Teams bei 'profil', ihr Engagement für unabhängigen Journalismus, gepaart mit einer herausragenden technologischen und finanziellen Expertise, positionieren sie ideal, um die 'VN' und Russmedia-Österreich in die Zukunft zu führen", hielt Geschäftsführer Eugen A. Russ zu seiner Tochter fest. Isabel Russ soll als Führungskraft mit "Elan und Weitsicht durch die digitale Transformation navigieren" und zugleich "VN" und vol.at als "relevante und zuverlässige Nachrichtenquelle" stärken.

Derzeit befindet sich Isabel Russ in Mutterschutz. Anfang Februar werde sie ihre neue Position in der Geschäftsführung von Verlag und Digital bei Russmedia antreten. Gemeinsam mit Riedmann, der den "VN"-Chefredakteursposten Ende März an Russ abgibt, soll ein nahtloser Übergang sichergestellt werden.