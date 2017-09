Die Würfel sind gefallen: Die neue Autobahnvignette für das Jahr 2018 wird Kirschrot, verriet die Asfinag am Montag - und etwas teurer, da die Tarife an die Inflation angepasst werden. Das Plus von einem Prozent bedeutet einen Jahrespreis von 87,30 Euro für Pkw sowie 34,70 für Motorräder.

Die neue Vignette wird, wie üblich, in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 Vertriebspartnern im In- und Ausland erhältlich sein. Gültig ist sie ab 1. Dezember 2017.

Als Premiere bekommt die Klebevignette eine digitale Schwester. Diese ist an das Kennzeichen gebunden und kann ab November online auf www.asfinag.at oder über die Asfinag-App "Unterwegs" gekauft werden. So erspart man sich das Aufkleben und das manchmal lästige Ablösen des alten Pickerls.