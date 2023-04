Neu gewählter Kärntner Landtag tritt erstmals zusammen

Der am 5. März neu gewählte Kärntner Landtag tritt am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Mandatare werden dabei angelobt, in weiterer Folge werden die Mitglieder der Kärntner Landesregierung gewählt. SPÖ und ÖVP haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Abgeschlossen wird die Sitzung mit einer Rede des bisherigen und künftigen Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ).

Bei der Landtagswahl verlor die SPÖ stark, blieb aber stimmenstärkste Partei und stellt 15 der 36 Abgeordneten (bisher 18). Der Koalitionspartner ÖVP gewann entgegen der Umfragen leicht dazu und kommt auf sieben (bisher sechs) Abgeordnete. Die FPÖ stellt mit neun Abgeordneten gleich viel wie bisher, auf Klubstärke (von drei auf fünf Mandatare) angewachsen ist die vierte Landtagspartei, das Team Kärnten. Grüne und NEOS verpassten den Landtagseinzug. Von den 36 Landtagsabgeordneten sind 19 neu im Landtag. Nur sechs der 36 Abgeordneten sind Frauen.