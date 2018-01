Didier Cuche ist derzeit der Held im Netz. Der 43-jährige Schweizer Weltmeister hat undercover eine Reihe von Skilehrer auf der Piste veräppelt. Das Video macht derzeit die Runde.

Ein äußerst unbeholfener Skifahrer versucht seine ersten Bogen am Hang zu machen, doch so recht will es nicht gelingen. Zahlreiche Instruktoren wollen dem Mann mit langen Haaren und Vollbart helfen und ihm das Skifahren beibringen. Auf einmal, als niemand mehr dachte, dass es gelingt, zaubert der zuerst Unbeholfene wunderbare Schwünge auf die Piste. Das Staunen ist groß.

Es ist jedoch noch größer als sich der Skifahrer plötzlich zu erkennen gibt: Es ist Didier Cuche, Olympia-Zweiter und Gewinner von vier WM-Medaillen, der sich die Fake-Haare entfernt und sich zu erkennen gibt. Die Lacher sind groß – und die Menschenschar auch, die sich im Handumdrehen um den einstigen Skistar schart, um Selfies zu ergattern.