Der Streamingdienst Netflix setzt Insidern zufolge für seine Marketing-Offensive auf traditionelle Außenwerbung. Das Unternehmen bietet mehr als 300 Millionen Dollar (244,70 Millionen Euro) für eine Firma, die in Los Angeles zahlreiche Reklametafeln besitzt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Demnach ist Netflix aber einer von mehreren Interessenten für Regency Outdoor Advertising. Es sei unklar, ob Netflix den Zuschlag bekomme. Die beiden Unternehmen gaben keine Stellungnahme ab.

Netflix steigert seine Werbeausgaben in diesem Jahr auf zwei Milliarden Dollar und will so Konkurrenten wie Amazon.com, Facebook oder Walt Disney die Stirn bieten. Der Konzern mietete bereits Regency-Werbetafeln, mit denen er Serien wie "Stranger Things" oder "The Crown" anpries. Regency besitzt große Plakatwände etwa am Sunset Boulevard, am internationalen Flughafen von Los Angeles sowie an großen Schnellstraßen.