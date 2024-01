Netflix mit Rekord-Kundenzuwachs - Aber Gewinn enttäuscht

Der Erfolg von Serien wie "The Crown" und Filmen wie "The Killer" hat Netflix so viele Kunden zugetrieben wie noch nie. Im abgelaufenen Quartal wuchs die Zahl der Nutzer um 13,1 Millionen auf insgesamt 260 Millionen, teilte der Streamingdienst am Dienstag mit. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von knapp neun Millionen gerechnet.

Dies verhalf dem US-Konzern zu einem überraschend deutlichen Anstieg des Umsatzes auf 8,8 Mrd. Dollar (8,08 Mrd. Euro). Der Überschuss blieb mit 2,11 Dollar je Aktie dagegen hinter den erwarteten 2,22 Dollar zurück. Netflix machte negative Wechselkurseffekte im Volumen von 239 Mio. Dollar hierfür verantwortlich. Für das angelaufene Jahr stellte die Firma ein zweistelliges prozentuales Wachstum in Aussicht.