Netanyahu ins Spital gebracht - Aber "in guter Verfassung"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist nach Regierungsangaben in ein Krankenhaus bei Tel Aviv gebracht worden. Der 73-Jährige sei zwar in guter Verfassung, werde jedoch medizinisch untersucht, teilte sein Büro am Samstag mit. Medienberichten zufolge hatte sich Netanyahu wegen Unwohlsein von seinem privaten Wohnsitz ins Krankenhaus bringen lassen. Den Berichten zufolge hatte der konservative Politiker kurz das Bewusstsein verloren.

Wie die israelische Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf Spitalskreise berichtete, ist Netanyahu bei Bewusstsein und könne auch selbst gehen. Der Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass der Regierungschef keine Narkose erhalte und deshalb auch die Amtsgeschäfte weiter erfüllen könne. Er soll vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus über Brustschmerzen geklagt haben.