Nestroy-Preise werden zum 24. Mal verliehen

Im Wiener Volkstheater werden am Sonntagabend die Nestroy-Preise verliehen. Zum 24. Mal werden herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison in Österreich sowie die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt. ORF III überträgt die von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderierte Gala ab 21.05 Uhr zeitversetzt.

Zwei Preisträger stehen schon fest: Die langjährige Volkstheaterdirektorin Emmy Werner (85) erhält den Lebenswerk-Preis, der 1987 in Rumänien geborene und in Wien lebende Autor Thomas Perle wird für sein im Burgtheater-Vestibül uraufgeführtes Stück "karpatenflecken" mit dem Autorenpreis geehrt. In weiteren elf Kategorien werden die Preisträger erst auf der Bühne bekanntgegeben.

Auf einen Nestroy-Preis als Beste Schauspielerin dürfen etwa Burgschauspielerin Birgit Minichmayr, Valery Tscheplanowa, die bei den Salzburger Festspielen in "Nathan der Weise" überzeugte, oder Julia Kreusch vom Landestheater Niederösterreich hoffen. Unter den Nominierten für den besten Schauspieler sind u.a. Frieder Langenberger für seine Rolle in "Bunbury" am Schauspielhaus Graz, der Burgschauspieler und heurige "Jedermann" Michael Maertens und Alexander Pschill für seine Rolle in "Der große Diktator" in den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. Der Nestroy-ORF-III-Publikumspreisträger wurde in einer Online-Wahl ermittelt.

