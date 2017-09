Nestle schluckt US-Kaffeeröster

Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle steigt ins Kaffeehausgeschäft ein.

Der Konzern übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am amerikanischen Edel-Röster und Fachhändler Blue Bottle Coffee mit rund 30 Cafes in den USA und Japan, wie Nestle am Donnerstagabend in Vevey mitteilte. Bis Ende des Jahres sollen es 55 werden. Zum Vergleich: Branchengröße Starbucks hat über 15.000 Cafes in rund 50 Ländern.

Zum Preis machte Nestle keine Angaben. Nach Informationen der "Financial Times" zahlen die Schweizer für 68 Prozent am US-Unternehmen rund 500 Mio. Dollar (420,7 Mio. Euro). Blue Bottle Coffee soll als eigenständiges Unternehmen weitergeführt werden. Nestlé ist der größte Kaffeeproduzent weltweit, mit Marken wie Nescafé für löslichen Kaffee und Nespresso für Kapselkaffee.