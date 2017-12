Diese Klänge verfolgen einen meist über die Weihnachtszeit hinaus bis in den Jänner hinein. "Last Christmas" oder "All I Want for Christmas" tönen seit Monaten im Ohr. Wir wollen wissen: Was können Sie nun schon gar nicht mehr hören?

Die Bulgaren waren sich in einer Internetumfrage einig: Der Wham-Hit "Last Christmas" steht auf deren persönlicher Abschussliste ganz oben. Dicht gefolgt von "All I Want For Christmas" von Mariah Carey. Auch zwei heiße Kandidaten auf Ihrer "Nervigen Weihnachtslieder"-Liste?

Wir fragen uns: Welches Weihnachtslied treibt Sie in den Wahnsinn? Machen Sie bei unserer Umfrage mit und wählen aus der persönlichen Abschussliste der NEWS.at-Redaktion Ihren nervigsten Christmas-Song!

Die nervigsten Weihnachtssongs? Welches Lied bringt Sie auf die Palme? Wham - "Last Christmas"

Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"

Queen - "Thank God It's Christmas"

Kim & Mel - "Rockin Around The Christmas Tree"

Chris Rea - "Driving Home For Christmas"

Bon Jovi - "Please Come Home For Christmas"

John Lennon - "Happy Xmas (War Is Over)"

Paul McCartney - "Wonderful Christmas Time"

Billy Idol - "Jingle Bell Rock"

Ella Fitzgerald - "Rudolph, the Red Nosed Reindeer"

Jose Feliciano - "Feliz Navidad" abstimmen Ergebnisse anzeigen