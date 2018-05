Überraschend kam heute dieser Termin der NEOS: Der Vorsitzende der pinken Partei, Matthias Strolz gibt heute, um 12 Uhr eine persönliche Erklärung zu seiner beruflichen Zukunft ab. Spekuliert wird natürlich über einen Rücktritt.

Worum es sich genau handelt, ließen sowohl Partei als auch ihr Vorsitzender Matthias Strolz noch offen. Eingeladen wurden alle Medienvertreter in den Presseclub Concordia in Wien.

Mögliche Nachfolger

Laut Informationen der "Presse" könnte ein Rücktritt bevor stehen, denn intern sei immer vereinbart gewesen, dass er nach zwei erfolgreichen Wahlen nicht für eine dritte Spitzenkandidatur zur Verfügung stehen soll. Als Nachfolger werden Wiens Neos-Chefin Meinl-Reisinger, der geschäftsführende Klubchef im Parlament, Nikolaus Scherak oder Veit Dengler, Mitbegründer der Neos, gehandelt.

Auch interessant: Gerfied Sperl über den "Angst-Populisten" Matthias Strolz.

Partei zugeknöpft vor Termin

In der Partei gab man sich auf Anfrage zugeknöpft, es wurde aber unter der Hand auf andere "persönliche Erklärungen" von Politikern in der Vergangenheit verwiesen, bei denen Rücktritte verkündet wurden. Anhand der Ergebnisse der letzten Wahlen segeln die NEOS eigentlich auf Erfolgskurs. In Salzburg stehen sie sogar gerade vor ihrer ersten Regierungsbeteiligung.

Matthias Strolz - Rücktritt? Finden Sie, dass der NEOS-Chef zurücktreten soll? Ja, er war lang genug an der Spitze.

Nein, ich finde, er macht seine Sache gut. abstimmen Ergebnisse anzeigen

Live-Stream

Hier können Sie die Erklärung (ab 12 Uhr im Live-Stream) verfolgen: