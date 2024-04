NEOS küren Meinl-Reisinger zu Spitzenkandidatin für NR-Wahl

Die NEOS küren am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in Graz Parteichefin Beate Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst. Neben der Spitzenkandidatur finalisieren die Pinken in der Grazer Messe auch die Bundes- und die Landeslisten. Erwartet werden rund 900 Teilnehmer, ein Teil davon online zugeschaltet.

Insgesamt bewerben sich 135 Kandidatinnen und Kandidaten um einen Listenplatz. Nach der öffentlichen Vorwahl und dem Votum des Erweiterten Vorstandes bildet der Entscheid der Mitglieder die dritte und letzte Stufe des pinken Vorwahlprozesses.

Beginn ist um 10 Uhr. Nach der Begrüßung durch den steirischen Landessprecher Niko Swatek und einer Keynote der ehemaligen Abgeordneten Irmgard Griss steht zunächst die Wahl der Spitzenkandidatur auf dem Programm. Im Anschluss werden die weiteren Listenplätze fixiert.