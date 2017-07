Erst alte Hütte, dann Hohes Haus

Wer kann da noch behaupten, dass Politik die Bedürfnisse der Menschen verkenne? Die Freundin des Kärntner Neos-Sprechers Christoph Haselmayer appellierte per Whatsapp: "Wir haben ein Haus gekauft, da käme ein Nationalratsgehalt gelegen"

Christoph Eugen Haselmayer ist ein Mann mit politischen Visionen - aber auch mit perspektivischem Weitblick: Dort, wo die Ausläufer des Wienerwaldes ins Becken der Donau münden, habe er, so erzählt er, soeben ein "wunderschönes Grundstück" erstanden, irgendwie schon draußen am Land und dennoch mit imposanter Aussicht auf Wien.

Nun gut, mit dem altehrwürdigen Haus, das darauf thront und das er liebevoll "Hütte" nennt, werde er noch jede Menge Arbeit haben. Doch die lohnt sich gewiss, denn Haselmayers künftiger Wohnort hat so ziemlich alles zu bieten, was ein kleines Glück perfektionieren kann: Ein Selbsternteprojekt der Gemüsefreunde gibt es dort ebenso wie eine Vereinigung der Gemeindesportfischer, und auch der Motorzillenclub Donau führt ein reges Vereinsleben.

"Fantastisch hier", postet auch Haselmayers Partnerin auf Facebook, denn im neuen Garten blüht duftend der Lavendel, und sogar Hauskater Heimdall, benannt nach dem nordischen Wächter des Regenbogens, fühlt sich auf Anhieb heimisch. Kurzum: "Christoph und ich dürfen nun offiziell verkünden: Habemus Haus." Und auch ein weiteres sollte sich demnächst schon öffnen: nämlich das Hohe Haus.

Wie das? Haselmayer, der aus einer gutbürgerlichen Krumpendorfer Familie stammt und gemeinsam mit einem Partner in Wien eine Beratungsfirma betreibt, hat es mit seinen 34 Jahren immerhin bis zum geschäftsführenden Landessprecher der Neos Kärnten gebracht. Doch nun scheint sogar der Weg nach ganz oben offen: Auf der Bundesliste seiner Partei ist er auf Platz 14 gereiht und hofft, von dieser Position aus nach den Nationalratswahlen vom 15. Oktober als pinker Mandatar ins Parlament einzuziehen.

Immerhin hat er bei den Vorwahlen der Neos in Kärnten den ersten Platz errungen. "Ich gelte im Süden eben als relativ umtriebig", sagt Haselmayer. Für keinen haben so viele Bürgerinnen und Bürger gevotet wie für ihn. Und -keinem kam dabei eine so unkonventionelle Wahlhilfe zugute. So verfasste seine Lebensgefährtin - auch sie verfügt gleich ihrem Politiker-Partner über beste Kontakte zu Medien und Meinungsbildnern - einen durchaus bemerkenswerten Vorwahlaufruf.

Lust an der Komplikation

"Wie du wahrscheinlich weißt, rittert Christoph um einen Platz auf der Bundesliste der Neos für die Nationalratsliste. Weil die Neos gerne kompliziert sind, muss er dafür online Stimmen sammeln - und zwar nicht nur bei Parteimitgliedern, sondern bei allen, die gerne mitreden wollen", schrieb sie, wie Haselmayer bestätigt, an 25 ausgewählte Freunde und schloss mit der Bitte: "Gerne auch weiterleiten und weiter mobilisieren."

© Neos Der Aufruf, den Haselmayers Freundin per Whatsapp verschickte, im ungekürzten Wortlaut.

Kernbotschaft des Whatsapp-Appells: "Weil wir gerade Haus gekauft haben, käme uns so ein NR-Gehalt ziemlich gelegen. Außerdem wäre er dann beschäftigt und würde mir weniger auf die Nerven gehen." Zur Erklärung: Ein Nationalrat darf sich über einen Bruttobezug von 8.756 Euro pro Monat freuen, und das 14 Mal im Jahr.

Allein, die Sache hatte einen kleinen Haken: "Der Mist ist nicht nur kompliziert, er kostet auch 5 Euro, die ihr mit Kreditkarte bezahlen müsst", schreibt Haselmayers Freundin. Zur Erklärung: Die Neos haben ein ausgeklügeltes Vorwahlsystem entwickelt. So wird das Ranking eines Kandidaten zu einem Drittel vom Parteivorstand, zu einem Drittel von den Mitgliedern und zu einem Drittel von normalen Bürgern bestimmt. Doch wenn sich Letztere den Weg in eines der Parteibüros ersparen wollen und stattdessen online voten, werden fünf Euro in Rechnung gestellt. "Das ist ein Kostenersatz dafür, dass wir über das Wählerregister ermitteln müssen, ob die Person überhaupt wahlberechtigt ist", erklärt Susanne Leiter, Pressesprecherin von Neos-Chef Matthias Strolz.

© Neos Laut Haselmayer ging der Appell zunächst an 25 ausgewählte Personen, doch er schließt mit der Bitte: "Gerne auch weiterleiten und weiter mobilisieren!"

Doch auch hier wusste Haselmayers Freundin Rat: "Ich biete jedem, der online abstimmt, folgenden Ausgleich: Entweder zwei Spritzer/Bier/Gin Tonic, einen Kuchen zu einem Anlass eurer Wahl oder die 5 Euro in bar beim nächsten Treffen."

Promille gegen Prozente, was für ein Abtausch -ist das denn gar Bestechung? Rein rechtlich gesehen definitiv nicht, denn Paragraph 265, Absatz 1 des Strafgesetzbuches stellt Bestechung zwar unter Strafe, allerdings nur bei "echten" Wahlen und Volksabstimmungen, nicht bei Vorwahlen für Platzierungslisten von Parteien. "Also bei mir hat sich noch keiner wegen der fünf Euro gemeldet", beteuert Haselmayers Freundin. Und was sagt Haselmayer selbst?"Für gewöhnlich trennen wir Beruf und Privatleben. Ich wusste zwar, dass sie mich unterstützt, und habe mich darüber gefreut, doch der genaue Inhalt ihres Aufrufs war mir nicht bekannt."

Dennoch sei er ihr dankbar - weshalb er ihr auch "freie Hand beim Umbau des Hauses" gewähre. Dem neuen, draußen am Land, mit Blick auf Wien wohlgemerkt, nicht dem alten am Dr.-Karl-Renner-Ring.