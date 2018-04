Kritik am Streit um das Justizbudget haben am Mittwoch auch die NEOS geübt. "Das regierungsinterne Gezerre um das Justizbudget ist unverantwortlich und gefährdet letztlich den Rechtsstaat. Die vorgesehenen Einsparungen beim Personal sind der völlig falsche Weg. Wer mehr Sicherheit schaffen will, braucht eine funktionierende Justiz mit ausreichend Personal", sagte Justizsprecherin Irmgard Griss in einer Aussendung.

Griss forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dazu auf, "das Chaos unter seinen Ministern zu beenden" und endlich für Klarheit zu sorgen. "Vizekanzler, Finanzminister und Justizminister verstricken sich seit Wochen in widersprüchliche Aussagen. Dieses Verwirrspiel muss enden."