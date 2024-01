NEOS-Abg. Seidl legt Nationalratsmandat zurück

Die Gemeinderätin und Spitzenkandidatin der NEOS für die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April, Abg. Julia Seidl, verlässt nach rund zweieinhalb Jahren die bundespolitische Bühne. Bei einem Pressegespräch am Freitag in Innsbruck kündigte die 42-Jährige an, ihr Nationalratsmandat mit Februar zurückzulegen. Der Grund: Sie wolle sich ganz auf Innsbruck konzentrieren: "Ich will bei der Gemeinderatswahl all-in gehen."

Sie wolle sich "zu hundert Prozent auf Innsbruck und auf die Gemeinderatswahl fokussieren", begründete die NEOS-Politikerin ihren Schritt bei dem Pressegespräch, das mit "Persönliche Erklärung" betitelt war. Seidl war im August 2021 für den damals ausgeschiedenen Sepp Schellhorn als Mandatarin in den Nationalrat nachgerückt. Sie fungierte bisher als Tourismus- und Kultursprecherin ihrer Partei.

Im Gemeinderat sitzt Seidl seit der Wahl im Jahr 2018. Die Pinken sind mit zwei Mandataren im Stadtparlament vertreten. Bei der Gemeinderatswahl 2018 kamen sie auf 4,73 Prozent.