Eine kommunikative Brücke zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit will das neue Magazin "Acker" bauen. Es erscheint ab sofort vierteljährlich und soll primär Entscheidungsträgerinnen und -träger ansprechen, wobei in einer Aussendung damit geworben wird, "überraschende Blicke auf Aspekte zum Themenkomplex ESG" (Environmental, Social, Governance) zu bieten. Als Herausgeberinnen fungieren Annabel Köle-Loebell und Grazia Nordberg Constantini, als Chefredakteur Matthias Flödl.

"Mit 'Acker' bringen wir ein neues, unabhängiges, lösungsorientiertes Nachhaltigkeits-Businessmagazin für die DACH-Region auf den Markt, das die Wirtschaft grüner und bunter, sozialer und transparenter, besser und gerechter machen will", so die Herausgeberinnen, die zugleich auch als Geschäftsführerinnen der Agentur Loebell Nordberg mit Sitz in Wien tätig sind. Die 68 Seiten der ersten "Acker"-Ausgabe gliedern sich in drei Ressorts: "Cases & Faces", "Communications & Markets" und Careers & Services". Ein Interview mit Mercedes-Motorsportteamchef Toto Wolff über die Pläne der Formel 1, nachhaltiger und diverser zu werden, dient als Covergeschichte. Auch wird mit einem Employee-Sustainability-Experten von Microsoft gesprochen, nach Athen zur ersten Chief Heat Officerin geblickt oder dem Thema Age Diversity in London nachgefühlt.

Zusätzlich zur Print-Ausgabe startet "Acker" als E-Paper. Beide werden mit der Tageszeitung "Der Standard" distribuiert und sind im (Online-)Zeitschriftenhandel erhältlich. Isabella Kitzwögerer und Lukas Springer agieren als Hosts eines zugehörigen Nachhaltigkeits-Business-Podcasts.