Nelly Furtado und Grimes arbeiten Coachella-Pannen auf

Die kanadischen Musikerinnen Nelly Furtado (45) und Grimes (36) haben in den sozialen Medien ihre Pannen beim diesjährigen Coachella-Festival aufgearbeitet. Nelly Furtado trat am Samstagabend gemeinsam mit dem australischen Producer Dom Dolla (32) auf - und stürzte. Auf Instagram postete sie die schmerzhafte Szene in einer Story und kommentiere diese schriftlich sinngemäß mit: "Küss deinen Mann ... nicht die Bühne".

In einem weiteren Video zeigte sie einen blutenden Daumen in die Kamera. "Ich habe buchstäblich alles auf der Bühne gelassen ... einschließlich meines Blutes", schrieb sie dazu.

Die Musikerin Grimes kämpfte am Samstag in der kalifornischen Wüste mit ihrem Equipment. Auf der Plattform X entschuldigte sie sich bei ihren Fans und ergänzte: "Ich habe Monate damit verbracht, Musik und Visuals vorzubereiten, und bin zugegebenermaßen gerade nicht in der besten Stimmung." Die Musikerin, die mit Tesla-Gründer Elon Musk Kinder hat, erklärte in dem Post ausführlich das "Klangchaos" und gelobte Besserung bis zur zweiten Show bei dem Festival am kommenden Wochenende.

Die Konzerte bei dem Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der Wüstenstadt Indio statt. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. US-Popstar Lana Del Rey und US-Rapperin Doja Cat treten als Headliner auf, weitere große Namen auf der Bühne sind Rapper Tyler, the Creator und die Rockband No Doubt.