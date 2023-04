Nehammer in Ghana: Treffen mit Präsident Akufo-Addo

Als zweite Station seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch das westafrikanische Ghana. Nach der Eröffnung eines Wirtschaftsforums und einem Besuch in der National Dog Academy wird der Kanzler vom ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo empfangen. Präsident Akufo-Addo war im Dezember 2020 wiedergewählt worden. Der 76-Jährige setzte sich damals gegen seinen langjährigen Widersacher, Ex-Präsident John Dramani Mahama, durch.

Zum Abschluss des Besuchs in Ghana steht noch ein Besuch im Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre am Programm, ehe es nach Ägypten weitergeht. Ghana, das 1957 als erstes Land Afrikas die Unabhängigkeit von Großbritannien erhalten hatte, gilt als eine der stabilsten Demokratien in der Region, durchlebt momentan allerdings eine schwere Wirtschaftskrise. Jeder dritte Jugendliche und junge Erwachsene ist ohne Job. Das 30-Millionen-Einwohner-Land an der afrikanischen Westküste ist der weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent und einer der wichtigsten Goldproduzenten Afrikas. Seit 2011 ist auch Erdöl ein wichtiger Devisenbringer.