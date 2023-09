Natursekt lieber ohne meine Frau

J a, natürlich ist das schambesetzt: Aber andererseits ist es die normalste Sache der Welt! Das so genannte Wasserlassen oder, was schon eher medizinisch klingt, Harnausscheiden. Wir sprechen nicht darüber. Tun es aber regelmäßig. Und sind danach buchstäblich erleichtert. Aber: Urinieren beim Sex?

Thomas sieht sich regelmäßig Pornos an, wo Frauen auf Sexgespielen ihren Harn absetzen. Der Harnstrahl erinnere ihn an etwas Zartes, an die Saite eines Streichinstruments, sagt Thomas. Er hält diese Leidenschaft vor seiner Frau geheim. In der Sexualtherapie fragt er, ob er nun „abartig, krank, pervers“ sei. Denn ungewöhnlich sei das irgendwie schon. Und ganz normal auch nicht. Oder?

Wichtig: Wer sich für menschliche Körperflüssigkeit und deren Ausscheidung beim Sex erwärmen kann, ist nicht automatisch pervers. Als Faustregel gilt, erlaubt ist, was gefällt, dann und nur dann – und eben nur so lange – sich weder beim Akteur noch beim Gegenpart ein Leidensdruck feststellen lässt. Und wenn beide übereingekommen sind, diese Sexualpraktik in ihr Liebesleben zu integrieren, das als Bereicherung, als neue Spielart erleben; nicht als Zwang oder Fixierung, die andere Liebespraktiken ausschließt.

Und Thomas? Versteht die Welt nicht mehr, zumal er sein halbes Leben lang gemeint hatte, sexuell ganz normal zu ticken. Und jetzt kann er von diesen Pornoszenen nicht genug kriegen. Hier die berechtigte Frage nach dem Warum.

1. Orale Bedürfnisse. Dieser sexuellen Strategie, Urin als Natursekt zu trinken, können tiefenpsychologisch betrachtet am ehesten orale Bedürfnisse wie beim Säugling nach der Mutterbrust zugrunde liegen.

2. Regression. Angenommen, der Mann liegt auf dem Rücken, während die Frau über ihm steht oder hockt, legt das Assoziationen nahe mit einer Regression des Mannes (Regression als Rückkehr in eine frühere Entwicklungsstufe) und der Dominanz der Frau, die in einer erwachsenen Position den Überblick und die Kontrolle hat.

3. Wunsch nach Abgabe von Verantwortung. In der BDSM-Szene gehört dies zweifellos zur Kategorie von Unterwerfung und Erniedrigung, weil nur die Frau allein die Kontrolle hat und der Mann quasi an die Stelle eines Gegenstands, in dem Fall allem Anschein nach des Aborts, gerückt wird.

4. Tiefer Vertrauensbeweis. Ganz anders als in dieser heftigen Art der Interpretation könnte man das Angepinkelt-Werden als Zeichen des Vertrauens deuten: Vielen fällt es schwer, auf öffentlichen Toiletten und in Anwesenheit anderer zu urinieren. Wenn dies ohne Weiteres beim Sex möglich ist, vertieft sich so die Innigkeit und ist dies ein Indikator ekstatischer Intimität und metaphysischer – über das Körperliche hinausgehender – Verschmelzung.

5. Tabubruch. Eine weitere Deutung der Lust auf Natursekt ist, dass hier, ob bewusst oder unbewusst, ein Tabu gebrochen wird. Dadurch entsteht ein sexueller Thrill oder Kick. Und das wirkt sich Lust steigernd aus. Man zweckentfremdet Körperausscheidungen und nutzt sie für kreative Impulse in der Sexualität. Hier drängt sich schon fast der Vergleich mit dem Kleinkindalter auf, wenn das soziale Tabu, Fäkalien ekelhaft zu finden, noch nicht erlernt worden ist. Wenn Kinder voller Begeisterung noch mit Kot matschen und ohne Scham auf dem Wickeltisch und in die Badewanne urinieren.

Conclusio: So ganz genau können Menschen über Ursachen ihrer Leidenschaft für Harn in den wenigsten Fällen Auskunft geben. Mit der Bezeichnung „Fetisch“ ist im ursprünglichen Wortsinn ein Zauberding gemeint. Solange man jedoch nicht nur im Bann eines Zaubers und süchtig nach Natursekt-Pornos ist, eine andere Art von Sexualität nicht nur möglich, sondern auch weiterhin erfüllend bleibt, kann das eine Spielart im Liebesleben sein. Aber kein Muss. Und ist noch im grünen Bereich.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie mir bitte: praxis <AT> wogrollymonika.at