Das Gewässer im Westgate Park, im Herzen Melbournes, ist Seit Ende Februar knallig pin. Das Schauspiel kann voraussichtlich bis zum Herbst beobachtet werden - aber nur mit etwas Glück. In den Jahren 2014 und 2017 konnte man schon einmal das Farb-Phänomen des Sees betrachten.

Wie kommt die außergewöhnliche Färbung zustande?

Grund dafür ist, dass das Wasser ungewöhnlich viel Salz enthält. Wenn die Temperaturen hoch sind, die Sonne viel scheint und es wenig regnet, produzieren die Algen in dem See besonders viel Betacarotin – und das Wasser wird intensiv rosa.

Allerdings ist die Farbe auch schnell wieder weg, wenn sich das Wetter ändert. Viele Touristen und Touristinnen mussten deshalb schon enttäuscht abziehen. Im Internetkommentar eines Urlaubers aus Deutschland heißt es: „Wir sind extra nach Melbourne gefahren, um den Pink Lake zu sehen. Leider war er alles außer pink. Der See sah ganz normal wie jeder andere aus.“

Wie erreiche ich das Naturschauspiel in Melbourne?

Der See liegt am östlichen Ufer des Yarra Rivers, im Westgate Park. Begrenzte Parkmöglichkeiten stehen an der Todd Road zur Verfügung. Wichtig. Der Park bittet seine Besucher, das Naturphänomen zu genießen, das Wasser aber nicht zu berühren.