NATO nach Nervengift-Anschlag: Russland will Westen destabilisieren

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland nach dem Nervengift-Anschlag in Großbritannien vorgeworfen, den Westen destabilisieren zu wollen. "Der Angriff in Salisbury passt in ein Schema, das wir seit vielen Jahren beobachten", sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Die NATO reagiere auf viele unterschiedliche Arten darauf.

Am Montag wolle er in Brüssel mit dem britischen Außenminister Boris Johnson über den Anschlag beraten. Großbritannien könne sich auf die Solidarität der NATO verlassen. Bisher gebe es allerdings noch keine Anfrage aus London, den Bündnisfall mit der daraus resultierenden gegenseitigen Beistandspflicht auszurufen. Die britische Regierung habe auch nicht um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten.

Großbritannien macht Russland für den Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Salisbury verantwortlich und hat als Reaktion 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück und hat Gegenmaßnahmen angekündigt. Beweise, dass Russland tatsächlich hinter dem Anschlag steckt, hat die Regierung in London bisher nicht vorgelegt.