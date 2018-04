NATO-Chef rügt Niederlande:

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Niederlande für zu geringe Ausgaben für die Verteidigung gerügt. "Wir erwarten mehr", sagte Stoltenberg am Donnerstag bei einem Gespräch mit Abgeordneten in Den Haag. In Zeiten zunehmender internationaler Spannungen müsse mehr in Verteidigung investiert werden.

"Wir brauchen mehr Investitionen, um Terrorismus zu bekämpfen, um Russland abzuschrecken und um die Lasten ehrlich zu teilen", hieß es weiter.

Der NATO-Generalsekretär erinnerte die Niederlande an die Vereinbarung der NATO-Mitgliedsstaaten, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für die Verteidigung auszugeben. Der Verteidigungshaushalt der Niederlande beträgt in diesem Jahr rund neun Milliarden Euro, etwa 1,2 Prozent des BIP. Stoltenberg ist zu einem eintägigen Besuch in den Niederlanden.