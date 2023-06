Nationalspieler Grillitsch kehrt zu Hoffenheim zurück

Fußball-Nationalspieler Florian Grillitsch ist zur TSG 1899 Hoffenheim zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler erhielt beim deutschen Bundesligisten einen bis Juni 2026 laufenden Vertrag, wie der Club am Dienstag bekannt gab. Grillitsch spielte bereits von 2017 bis 2022 für Hoffenheim, ehe er sich auf die Suche nach einer neuen Herausforderung machte. Der Niederösterreicher kam in der vergangenen Saison dann bei Ajax Amsterdam unter, die Einsatzzeiten waren jedoch überschaubar.

"Ich war in den vergangenen Wochen in der glücklichen Lage, eine Vielzahl an Optionen für meine sportliche Zukunft prüfen zu dürfen und ich habe mich ganz bewusst und aus voller Überzeugung für eine Rückkehr zur TSG entschieden", sagte Grillitsch in einem Statement der Hoffenheimer. Der 27-Jährige war nach Auslaufen seines Vertrags in Amsterdam ablösefrei zu haben. Im ÖFB-Team überzeugte der Taktgeber zuletzt als Wechselspieler beim 2:0-Heimsieg über Schweden.

Bei Hoffenheim spielt im Profiteam damit weiter ein Österreicher, nachdem Christoph Baumgartner zuletzt zu RB Leipzig gewechselt war. Der bereits verliehene Stefan Posch ging fix zum FC Bologna. Von Grillitsch erwartet man sich beim Zwölften der abgelaufenen Saison Führungsqualitäten auf und neben dem Feld. "Das ist nach einem für ihn sportlich komplizierten Jahr nicht nur unsere Hoffnung, sondern gleichzeitig unsere Erwartung. Denn er bringt alles dafür mit", meinte TSG-Sportchef Alexander Rosen.

Bei Ajax kam Grillitsch auf 18 Saison-Einsätze, spielte dabei aber keine 700 Minuten. Vor seinem ersten Engagement bei Hoffenheim lief er für Werder Bremen ein, wo er zum Profi gereift war.