Matthias Strolz beim ORF-Sommergespräch

NEOS-Chef Matthias Strolz eröffnet die diesjährigen ORF-Sommergespräche. Im Anschluss daran analysieren News-Chefredakteurin Esther Mitterstieler und Christoph Kotanko (OÖN) seinen Auftritt.

Am Montag, dem 7. August, startet um 21.05 Uhr (ORF 2) das erste der insgesamt fünf „Sommergespräche“ mit den Parteichefs beziehungsweise der Bundessprecherin der Parlamentsparteien. Erster Gast ist NEOS-Chef Matthias Strolz. Er stellt sich den Fragen von Tarek Leitner. Wie positionieren sich die NEOS in diesem Wahlkampf? Werden enttäuschte ehemalige ÖVP-Wähler, die Strolz zuletzt ihre Stimme gaben, aufgrund der Veränderungen in der Volkspartei wieder zurückwandern? Hat die Listenzweite Irmgard Griss noch die Zugkraft, die sie im Bundespräsidentschaftswahlkampf des Vorjahres entwickelt hat? Und wie wird sich die Fragmentierung der politischen Landschaft auf die Wahlchancen der Partei auswirken?

News-Chefredakteurin Mitterstieler analysiert

In der anschließenden „ZiB 2“-Ausgabe folgt die Analyse durch News-Chefredakteurin Esther Mitterstieler und Christoph Kotanko (OÖN).