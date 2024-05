Nationalrat mit Tanner-Fragestunde und Rechnungshofberichten

Am zweiten Plenartag am Donnerstag beginnt die Nationalratssitzung mit einer Fragestunde an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Im Anschluss beschäftigt sich der Nationalrat mit diversen Rechnungshof-Berichten unter anderem zum Thema Bildungskarenz, zur Rot-Weiß-Rot-Karte, der Standortagentur Austrian Business Agency und zur Sanierung des Parlamentsgebäudes. Zur Debatte steht außerdem bei der Sitzung auf Wunsch der FPÖ der ORF-Jahresbericht und Transparenzbericht.

Als Sonderaktivität ist ein "Dringlicher Antrag" der NEOS angekündigt, bei der der wirtschafts- und arbeitspolitischen Nutzen der EU für Österreich thematisiert werden soll. Einer ersten Aussprache unterzogen werden soll zum Schluss der Sitzung ein FPÖ-Antrag zur Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse. Demnach soll künftig ein Viertel der Mitglieder des Geschäftsordnungsausschusses dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein U-Ausschuss-Verlangen zur Überprüfung vorlegen können.