ÖVP-FPÖ haben ihre Pläne zur Reform der Sozialversicherungen und Krankenkassen verteidigt

Die Regierungsparteien haben im Nationalrat ihre Pläne zur Reform der Sozialversicherungen und Krankenkassen gegen Oppositionskritik verteidigt. "Die Strukturreform in der Sozialversicherung ist der Beginn einer Gesundheitsreform", sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde zum Thema "faire Arbeitswelt und soziale Sicherheit".

12-Stunden-Tag - "ein Angriff auf Geldbörsen und Gesundheit der Arbeitnehmer"

Zuvor übte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) bei seiner Abschiedsrede als Nationalratsabgeordneter Kritik an der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Regierung. Katzian ließ kein gutes Haar an den von ÖVP und FPÖ eingeführten neuen Arbeitszeitregeln inklusive 12-Stunden-Tag - "ein Angriff auf Geldbörsen und Gesundheit der Arbeitnehmer" - sowie an der geplanten Sozialversicherungsreform, die zulasten der Versicherten und Patienten gehen werde. Zugleich werde die Sozialpartnerschaft von der Regierung "beiseitegeschoben", Gewerkschafter würden "unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus entsorgt". Der ÖGB-Chef sprach deshalb von einem notwendigen "Abwehrkampf" gegen Verschlechterungen in der Arbeitswelt und im Sozialbereich.

Katzian bekannte sich zur Sozialpartnerschaft, "aber nicht um jeden Preis". Zur Behübschung medienwirksamer Gipfeltreffen ohne echte Verhandlungen werde man nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn die Regierung den Weg der sozialen Unfairness, der Demontage des Sozialstaats und der Beschneidung der Mitbestimmungsrechte weiter gehe, dann werde er zurückkommen, vor das Parlament, mit mehr als 100.000 Demonstranten, so Katzian.

Hartinger-Klein verspricht Gerechtigkeit

Hartinger-Klein wies die Kritik des ÖGB-Chefs zurück. Die Regierung stelle bei der Krankenkassenreform den Versicherten und Patienten in den Mittelpunkt. Die letzte Regierung habe die Patienten in die Ambulanzen und zu den Wahlärzten geschickt. Das wolle man mit mehr Kassenärzten, mehr Hausärzten und einer besseren Abstimmung mit dem stationären System verändern. Die FPÖ-Ministerin versprach Gerechtigkeit im System, gleiche Beiträge, gleiche Leistungen, keine Beitragserhöhungen, Sparen im System, eine nachhaltige Finanzierung, keine Privatisierung und keine Enteignung der Länder.

Stimmen der ÖVP

ÖVP-Klubobmann und -Sozialsprecher August Wöginger dankte Katzian für die konstruktive Zusammenarbeit, gab dem ÖGB-Chef aber auf den Weg die Botschaft mit, dass die Sozialpartnerschaft Lösungen erarbeiten müsse. "Denn wenn keine Lösungen auf dem Tisch liegen, dann wird diese Regierung handeln", sagte Wöginger. Der ÖVP-Klubchef appellierte dann auch gleich an die Sozialpartner, die Anrechnung der vollen Karenzzeiten bei Gehaltsvorrückungen in allen Kollektivverträgen zu verankern. ÖVP und FPÖ präsentierten einen Entschließungsantrag, in dem die Sozialpartner aufgefordert werden, dies bei laufenden Herbstlohnrunden umzusetzen, sonst werde es bis Jahresende eine gesetzliche Neuregelung seitens der Regierung geben.

Die SPÖ forderte indes, dass die Regierung den entsprechenden Beschluss ohne Umweg über die Kollektivvertragsverhandlungen vornehmen soll und präsentierte einen Gesetzesantrag dazu. Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die erstmals in der ersten Reihe das Nationalrats auf dem Platz des Klubobmannes Platz nahm, brach bei ihrem Auftritt eine Lanze für die Sozialpartnerschaft und kritisierte die Sozialpolitik der türkis-blauen Regierung. "Sie kürzen im Gesundheitssystem Hunderte Millionen, sie kürzen bei den Patienten", so die designierte SPÖ-Vorsitzende.

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker warf der Regierung "reine Showpolitik". Statt einen ordentlichen Lohnabschluss zu fordern, sollte Türkis-Blau lieber die kalte Steuerprogression abschaffen, und die Sozialversicherungsreform verursache mehr Kosten und Bürokratie als vorher. Liste Pilz-Klubobmann Bruno Rossmann warf der Regierung Verschlechterungen für das untere Einkommensdrittel vor. "Es droht in diesem Lande tatsächlich eine Zweidrittelgesellschaft", so Rossmann.