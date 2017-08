Das Parlament wird saniert. Die Räumung des Sitzungssaals hat begonnen. Wo befinden sich die Ausweichquartiere?

Nichts mehr zu reden gibt es seit Mittwoch im Hohen Haus. Am Vormittag startete die Räumung des Sitzungssaals im Zuge der Generalsanierung. Betroffen von den Abbauarbeiten waren etwa die Abgeordneten-Bänke und das Rednerpult. Der Großteil der Möbel soll saniert werden, einzelne Stücke landen in Ausstellungen und als Leihgabe in Museen. Einige Möbel können auch ersteigert werden.



© APA Kartenausschnitt Wien mit Lokalisierung der Ausweichquartiere und bereits genutzten Nebengebäuden

Bis jetzt musste der Nationalrats-Saal für eventuelle Sondersitzungen funktionstüchtig erhalten werden. In den kommenden Wochen wird das gesamte ortsfeste Mobiliar abgebaut und eingelagert. Der Großteil der historisch wertvollen Stücke soll nach der Restaurierung wieder zum Einsatz kommen. Dazu zählen Kristallluster sowie historisch wertvolles Mobiliar von Theophil Hansen und dem Architekten-Duo Fellerer-Wörle.

Letzter Rundgang im Parlament

Bild 1 von 31 © Bild: Copyright 2017 Matt Observe / News Wo sonst das politische Herz Österreichs pulsiert, herrscht nun die Ruhe vor der Sanierung. Am 28.August übernehmen die Generalplaner das Parlamentsgebäude.Zeit für einen letzten Rundgang. Im Bild: Der Nationalratssitzungssaal

Bild 2 von 31 © Bild: Copyright 2017 Matt Observe / News Oberhalb des Nationalratssitzungssaales befindet sich ein ungenutzter Dachboden.Er wird im Rahmen des Umbaus geöffnet und ausgebaut.



























































Teile des Mobiliars können ersteigert werden

Ausgewählte Stücke, die keine weitere Verwendung finden, werden im Rahmen einer Online-Auktion des Dorotheum versteigert. Unter anderem wird es möglich sein, einen Abgeordneten-Stuhl und die Regierungsbank zu ersteigern.