Die erste Debatte des Nationalrats im Ausweichquartier in der Hofburg drehte sich um das Thema CETA.

Neuer Saal, altes Thema: Die erste Debatte des Nationalrats im Ausweichquartier in der Hofburg drehte sich am Mittwoch wie schon so oft um CETA und TTIP. Statt der beiden Freihandelsabkommen verlangte die FPÖ in einer Aktuellen Stunde mehr direkte Demokratie. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) versprach, dass es keine CETA-Ratifizierung ohne Lösung bei den Konzern-Sonderklagsrechten geben werde.

Vetoreferenden müssten möglich sein

FPÖ-Klubobmann Heinz-Christian Strache verlangte eine Volksabstimmung über CETA, das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada, nachdem rund 560.000 Menschen das entsprechende Volksbegehren unterzeichnet hatten. Die SPÖ habe jedoch kein Interesse daran, halte sie sich doch schon nicht an die eigene Mitgliederbefragung in dieser Frage.

Grundsätzlich sprach sich Strache für mehr direkte Demokratie als Ergänzung zu ihrer repräsentativen Form aus. Als erster Schritt sollten "verfassungsrechtliche Grundlagen einer Volksgesetzgebung" geschaffen werden. Vetoreferenden müssten möglich sein, Volksbefragungen ein parlamentarisches Minderheitenrecht werden. Die Bürger sollten "das Recht haben, Entscheidungen, die wir hier treffen, zu korrigieren".

Kern ging darauf nicht weiter ein, stattdessen sprach er sich für ein aktives Mitgestalten Österreichs und Europas bei Fragen des Welthandels aus. Die Diskussion über das Abkommen mit Kanada sei von einer gewissen Oberflächlichkeit geprägt. Es werde "nicht Milch und Ahornsirup fließen", doch auch Untergangsszenarien seien nicht angebracht.

CETA tritt vorläufig in Kraft

Im Vorjahr habe er, gerade erst Kanzler geworden, dafür gesorgt, dass die EU-Kommission bei CETA eingelenkt habe, betonte Kern. Der handelspolitische Bereich sein vom Investorenschutz getrennt worden: "Das war ein wesentlicher Erfolg." CETA trete nun vorläufig in Kraft, aber ohne Investorenschutz. "Wir sind nicht bereit, bis auf weiteres Sonderrechte für internationale Konzerne zuzulassen", betonte der Kanzler. Bis dies nicht gelöst sei, sehe er keine Veranlassung, CETA dem österreichischen Parlament zur Ratifizierung vorzulegen.

Für die ÖVP warnte Kathrin Nachbaur vor Protektionismus: "Für ein kleines Land wie Österreich wäre das verheerend." Die Globalisierung des Handels habe die Ungleichheiten in der Welt dramatisch verringert, andererseits aber zu einem Abwandern der Produktion in Billiglohnländer geführt. Der Ausgleich dafür seien funktionierende Sozialsysteme. Eine Einwanderung in diese müsse allerdings gestoppt werden.

Der Grüne Werner Kogler plädierte klar für einen Volksentscheid über CETA. Die Regierung habe von Anfang an ein falsches Spiel gespielt und der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut. Was Kern im Vorjahr erreicht habe, sei nur der Beipackzettel zum Medikament gewesen. "Aber man isst nicht den Beipackzettel, man isst das Medikament, und das ist eine bittere Pille."

Nikolaus Scherak (NEOS) zeigte wenig Verständnis für die Kritik der anderen Oppositionsfraktionen. "Wenn Sie schon so panische Angst vor Handel mit Kanada haben, dann frage ich mich, mit wem Sie in Zukunft Handel führen wollen", spottete er.

Für mehr direkte Demokratie sprach sich auch der ehemalige Grüne Peter Pilz aus. Er versprach, mit seiner neuen Liste Kontrollarbeit leisten zu wollen: "Das österreichische Parlament braucht Zähne, und das österreichische Parlament wird am 15. Oktober wieder ein sehr, sehr gutes Gebiss bekommen."

Vor dem alten Parlament demonstrierte unterdessen das "Bündnis TTIP stoppen", das sich im Kampf gegen das Freihandelsabkommen zwischen EU und den USA gebildet hatte. Für das Bündnis ist CETA "ein Angriff auf die Demokratie, die Rechte von ArbeiternehmerInnen und die Umwelt". Die Bündnismitglieder fordern vom heimischen Parlament die Ablehnung von CETA.