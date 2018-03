Der "Dringliche Antrag" zur Verankerung einer Schuldenbremse ist vom Nationalrat mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Einzig die antragsstellenden NEOS stimmten dafür. Koalitionsmehrheit fand dagegen ein Antrag, der die Regierung auffordert, eine Schuldenbremse zu etablieren, sobald es die entsprechenden europäischen Rahmenbedingungen gibt.

Relativ emotionsarm ist die Debatte des "Dringlichen Antrags" der NEOS Mittwochnachmittag im Nationalrat abgelaufen. Die Koalition will sich mit einem unverbindlichen Antrag zu einer Schuldenbremse bekennen, SPÖ und Liste Pilz halten diese für unnötig und die NEOS finden den Finanzminister immerhin "nicht z'wider".

Ressortchef Herwig Löger (ÖVP) bringe durchaus glaubwürdig Kompetenz in sein Amt ein, findet NEOS-Klubchef Matthias Strolz. Allerdings ortet er das selbe Phänomen wie bei Vorgänger Hans Jörg Schelling (ÖVP): "Sie kommen nicht vom Fleck, weil sie im Hinterland nicht dürfen." Dass die Schuldenbremse überhaupt kommt, glaubt Strolz nicht. Sie werde wie der Ausbau der direkten Demokratie verschoben und letztlich nicht stattfinden.

Dem versuchte die Koalition zu widersprechen. FP-Mandatar Erwin Angerer brachte einen Entschließungsantrag ein, wonach die Regierung eine Schuldenbremse umsetzen möge, sobald die europäischen Rahmenbedingungen gegeben sind. Insgesamt erfreute er sich an dem, was der Finanzminister heute zum Budget vorgelegt hat. Damit werde der Haushalt nachhaltig in Ordnung gebracht.

Das sieht auch VP-Klubchef August Wöginger so: "Dieser Finanzminister geht sorgsam mit dem Steuergeld der Österreicher um." Noch dazu habe die Bevölkerung vom Budgetwerdungsprozess gar nichts mitbekommen, sei das Bundesfinanzgesetz doch ohne jeden Zank ausgemacht worden, würdigte er den neuen Stil der Regierung.

Auf deutlich weniger Gefallen stießen sowohl Budget als auch Schuldenbremse bei SP-Finanzsprecher Jan Krainer. Ihn stört, dass beispielsweise Sozialkosten nur nach dem beurteilt würden, was sie kosten und nicht nach dem, was sie bewirkten. Auch zweifelte er am geplanten Bürokratieabbau. So würden etwa beim Familienbonus wahnsinnige Verwaltungsausgaben erzeugt, statt einfach die Familienbeihilfe um 100 Euro zu erhöhen, womit dann auch gewährleistet wäre, dass jedes Kind gleich viel wert sei.

Seitens der Liste Pilz hielt der Abgeordnete Bruno Rosmann fest, dass über das Budget bei den Ärmsten der Gesellschaft gespart werde. Oberstes Ziel sei, keine neuen Schulden zu machen, was wiederum zur Folge habe, dass die untersten Einkommensschichten unter die Räder kämen. Die Schuldenbremse hält Rossmann für einen "Unsinn".