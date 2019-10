Mit der Angelobung der 183 Abgeordneten hat sich am Mittwoch der neu gewählte Nationalrat konstituiert. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wünschte den Abgeordneten den besten Erfolg. Zu Sitzungsbeginn wurden Bundes- und Europahymne vorgetragen. Die Zuschauertribünen des Parlamentsausweichquartiers waren - mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Spitze - dicht gefüllt.

"Sie werden geloben: Unverbrüchliche Treue der Republik, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten", lautete die von der ÖVP-Abgeordneten Michaela Steinacker als Schriftführerin verlesene Formel. Die Abgeordneten antworteten einzeln mit den Worten "Ich gelobe". Einige ÖVP-Mandatare sowie FPÖ-Chef Norbert Hofer fügten "so wahr mir Gott helfe" hinzu, bei den Grünen wurde das Gelöbnis auch mehrsprachig abgelegt.

© APA/Georg Hochmuth

Vor der Angelobung waren mehrere Klubs geschlossen über den Josefsplatz in das Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg eingezogen. Einen türkisen Button mit der Aufschrift "Für Österreich" trugen dabei die ÖVP-Mandataren, Gernot Blümel war zudem mit türkisen Socken ausgestattet. Den SPÖ-Abgeordneten war ein weiteres Mal die traditionelle rote Nelke angeheftet, die NEOS trugen drei pinke Bleistifte, die Grünen Töpfe mit diversen Kräutern.

Unauffälliger Auftritt Philippas

Weder die umstrittene Kornblume noch das beim letzten Mal verwendete Edelweiß, sondern Schleifen in Rot-Weiß-Rot trugen die Freiheitlichen, die dieses Mal auch auf einen spektakulären Einzug verzichteten. Ohnehin warteten Medienvertreter vor der Hofburg auf die "wilde" Abgeordnete Philippa Strache, die es schaffte, unauffällig und ganz in schwarz gekleidet in den Plenarsaal zu gelangen.

© APA/Hans Punz

Eine Rede hatte es von der Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache nicht gegeben. Zudem verließ sie die konstituierende Sitzung schon am frühen Nachmittag. Unklar war zu dem Zeitpunkt, ob sie wieder zur Sitzung zurückkehren wollte. Mit Medienvertretern sprach Strache ebenfalls nicht. Immerhin ließ sie sich bei der konstituierenden Sitzung angeloben und ist nunmehr "wilde" Abgeordnete im Nationalrat. Sie dürfte laut APA-Informationen in das ehemalige Büro von Martha Bißmann in der Löwelstraße einziehen, die nach dem unfreiwilligen Verlassen der Liste JETZT ebenfalls ohne Mandat im Hohen Haus saß.

Bierlein, Justizminister Clemens Jabloner sowie Außenminister Alexander Schallenberg.

© APA/Georg Hochmuth

Die Zuschauer- und Journalistentribünen waren dicht gefüllt. Neben Van der Bellen waren auch sein Vorgänger Heinz Fischer sowie Andreas Khol (ÖVP) als frühere Nationalratspräsidenten anwesend. Auf der Regierungsbank saßen Bundeskanzlerin Brigitte

Sobotka erneut zum Präsidenten gewählt

Mit 87,7 Prozent Zustimmung (143 von 163 gültigen Abgeordnetenstimmen) ist Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Mittwoch erneut zum Präsidenten des Nationalrats gewählt worden. Er erzielte damit das beste Ergebnis seit Heinz Fischer (SPÖ), der 1999 88,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Sobotka kam bei seiner ersten Wahl 2017 auf nur 61,3 Prozent.

© APA/Georg Hochmuth

In seiner Antrittsrede versprach Sobotka, sich für einen starken Parlamentarismus einsetzen zu wollen. Er bedankte sich für das große Vertrauen, stellte einen Einsatz über die Parteigrenzen hinaus in Aussicht und präsentierte sich als Schützer von Werten und Haltungen wie Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Eigenverantwortlichkeit und Solidarität, aber auch Nachhaltigkeit und Sicherheit.

Der Nationalratspräsident plädierte auch dafür, einander mit grundlegendem menschlichen Respekt zu begegnen und bei den entscheidenden Fragen des Landes das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Man befinde sich an einem Ort des Respekts: "Unser Parlament ist nicht Twitter und ist nicht Facebook."

Grüne versuchten sich als Spielverderber

Zuvor kündigten die Klubchefs der drei größten Fraktionen an, den Usancen entsprechend die jeweiligen Kandidaten, also Wolfgang Sobotka (ÖVP), Doris Bures (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ) gegenseitig zu unterstützen.

Als Spielverderber versuchen sich die Grünen, die die frühere Rektoren-Chefin Eva Blimlinger für den Posten der Dritten Präsidentin kandidiert haben. Klubobmann Werner Kogler sprach von einem "Angebot" für jene, die nicht den Kandidaten jener Partei wählen wollen, bei der es fast täglich "Einzelfälle" gebe.

Darum unterstützt Meinl-Reisinger Hofer

Damit kam er aber nicht einmal bei den NEOS wirklich durch. Zwar wird die Abstimmung dort freigegeben und werden sich die pinken Abgeordneten "unterschiedlich" entscheiden, doch stellte Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger klar, dass sie selbst Hofer unterstützen werde, weil sie ihn bereits als sehr ordentlichen Präsidenten erlebt habe. Bei den Grünen tadelte sie, dass diese mit Blimlinger eine Kandidatin ohne jegliche Parlamentserfahrung aufgestellt hätten.

© APA/Georg Hochmuth

Schärfer im Ton war die FPÖ. Für Kickl hat Hofer sein Amt bereits einmal tadellos ausgefüllt. Den Grünen hielt er indirekt vor, rechts mit rechtsextrem gleich zu setzen. Wer das tue, habe die Grundregel der Demokratie nicht verstanden.

VP-Klubchef Sebastian Kurz würdigte vor allem seinen Kandidaten Sobotka. Dieser sei nicht nur ein besonders leidenschaftlicher und erfahrener Politiker sondern auch ein "Staatsmann", der durch seine Arbeit als Nationalratspräsident überzeugt habe. SP-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner bewarb Bures, die wie keine andere für eine Politik des Miteinander stehe.

Rote, Blaue und Pinke pochten in der Debatte darauf, dass das Parlament auch während der Zeit der Regierungsbildung gesetzgeberisch tätig bleiben müsse. FP-Klubchef Herbert Kickl meinte, der Nationalrat könne gerade jetzt beweisen, wie aktiv und verantwortungsvoll er sei. Für Meinl-Reisinger muss ein selbstbewusstes Parlament nicht warten, bis eine Regierung steht.

Was welche Partei durchbringen will

Freilich haben alle Fraktionen andere Vorstellungen, was man beschließen sollte. Die Freiheitlichen würden etwa gerne die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für IS-Kämpfer durchbringen, die NEOS das Amtsgeheimnis abschaffen, die Grünen dem Klimaschutz mehr Gewicht geben, die ÖVP diverse Mautausnahmen etablieren und die SPÖ ein Paket gegen Kinderarmut schnüren.

Viel beschworen wurde, dass nach dem hitzigen Wahlkampf der Umgang miteinander im Hohen Haus besser werden müsse. Ändere sich das nicht, stelle es eine Gefahr für die Demokratie dar, befand Kurz. Die Verrohung des politischen Diskurses müsse daher gestoppt werden.

© APA/Georg Hochmuth

Von einem Neuanfang sprach auch Rendi-Wagner. Positionen sollten mit Leidenschaft und Nachdruck vertreten werde, aber man müsse auch eine andere Meinung gelten lassen und dabei respektvoll im Ton ohne Untergriffe miteinander umgehen. Kickl drückte seine Hoffnung aus, dass diese Vorsätze eine möglichst lange Haltbarkeit haben.