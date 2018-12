Der Nationalrat hat am Donnerstag einstimmig eine Novelle des Ärztegesetzes beschlossen. Diese schafft die Möglichkeit, dass Ärzte andere Ärzte anstellen. Änderungen gibt es auch bei der Notarztausbildung sowie beim ärztlichen Beistand für Sterbende.

Es dürfen Maßnahmen gesetzt werden, "deren Nutzen zur Linderung schwerster Schmerzen und Qualen im Verhältnis zum Risiko einer Beschleunigung des Verlusts vitaler Lebensfunktionen überwiegt". Wieder herausgenommen wurde der ursprünglich geplante und im Vorfeld vielstimmig kritisierte Ärztevorbehalt für komplementär- und alternativmedizinische Heilverfahren.

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sah mit der Novelle die medizinische Versorgung in Österreich abgesichert, wie sie in der Debatte betonte. Ähnlich beurteilten dies nicht nur in den Regierungsfraktionen. Gerald Loacker (NEOS) wertete die Novelle aber auch als Beleg für die Wichtigkeit einer angemessenen Begutachtungsfrist, denn so habe man "Unfug" wie das Homöopathiemonopol für Ärzte herausstreichen können.