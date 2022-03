In Ihrem 2019 erschienenen Buch "Losing Earth" haben Sie das jahrzehntelange Versagen der Politik, rechtzeitig auf die Warnungen der Wissenschafter vor dem Klimawandel zu reagieren, so deprimierend wie eindrucksvoll beschrieben. Was sind Ihre aktuellen Erkenntnisse?

Nathaniel Rich: "Losing Earth" handelt davon, wie eine Handvoll Menschen in den 1980er-Jahren versuchte, die Welt vor dem Klimawandel zu retten, bevor es zu spät war. Die Tragödie liegt darin, dass die Wissenschafter das Problem bereits 1979 erkannt hatten, die Politiker Ende der 80er-Jahre die notwendigen Lösungen erkannten und im gesamten politischen Spektrum und in der ganzen Welt große Begeisterung für sinnvolle Maßnahmen herrschte. Aber den Politikern gelang es, sich herauszureden, die Öl- und Gasindustrie begann ihre zerstörerische Desinformationskampagne, und mehr als drei Jahrzehnte später stecken wir immer noch im selben Morast fest.

Wir stellen uns gerne vor, dass wir eine rationale, einfühlsame und umsichtige Spezies sind. Wir glauben gerne, dass wir trotz all unserer Schwächen von guten Geistern geleitet werden. Aber die Geschichte des Klimawandels entlarvt diese Vorstellungen als Irrglaube. Wann immer sich uns eine Gelegenheit zum Handeln bot, haben wir sie nicht ergriffen. Wir haben uns entschuldigt. Wir haben nachgegeben.

In den letzten Jahren hat es viele ermutigende Entwicklungen gegeben, politisch und wirtschaftlich. Aber die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre steigen weiter an. Die Öl- und Gasindustrie ist in Klimafragen zwar rhetorisch in der Defensive, politisch aber nach wie vor enorm mächtig und wird jede Politik bis aufs Blut bekämpfen, die sie auch nur um einen Cent Gewinn bringt. Eine beträchtliche Erwärmung ist jetzt unvermeidlich. Das Ausmaß der Katastrophe steht noch nicht fest, aber das grundlegende Problem - dass unsere Regierungen und die meisten von uns nicht in der Lage sind, langfristigen Problemen Vorrang vor kurzfristigen Krisen zu geben - muss noch gelöst werden. Meine derzeitige Erkenntnis ist also, dass der Mensch ein Mensch bleibt und wir uns weiterhin irgendwie durchschlagen werden, indem wir die für uns vermeintlich angenehmsten Szenarien den zweckmäßigsten vorziehen.

Immerhin hat Joe Biden viele der Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig gemacht. Meint er es ernst - oder ist er genauso von den Wirtschaftslobbys getrieben wie seine Vorgänger?

Rich: Die Möglichkeiten eines amerikanischen Präsidenten, ohne Beteiligung des Kongresses durch Anordnungen zu regieren, sind stark eingeschränkt. Die meisten Maßnahmen des Präsidenten sind vorübergehend und können leicht wieder rückgängig gemacht werden, sobald der Amtsinhaber aus dem Amt scheidet.

Biden hat einen hervorragenden Klimaplan, das muss man ihm lassen. Aber er war nicht in der Lage, dafür genügend Unterstützung im Senat zu gewinnen, nicht einmal in seiner eigenen Partei, da er sein Klimapaket an ein größeres Gesetz für Sozialausgaben gebunden hat. Es scheint wenig Interesse zu geben, den Rest des Ausgabenpakets aufzugeben und sich auf das Klima zu konzentrieren. Politische Fragen in Washington laufen jedoch immer auf eine Prioritätensetzung hinaus. Es reicht nicht aus, Klimapolitik zu wollen; sie muss oberste Priorität haben.

Das Zeitfenster schließt sich schnell, denn die Demokraten werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr den Kongress verlieren. Wir hatten eine gute Chance. Aber wie immer hatten unmittelbarere Interessen Vorrang, und wichtige Klimaschutzmaßnahmen scheinen wieder einmal zum Scheitern verurteilt.

In "Die zweite Schöpfung" versammeln Sie Berichte, die die Auswirkungen gravierender menschlicher Eingriffe in die Natur zeigen. Wenn es ein Worst-of-Ranking gäbe: Was kann man Ihrer Meinung nach als die verheerendsten Auswirkungen bezeichnen?

Rich: Die Tatsache, dass das Blut eines jeden Amerikaners von DuPont vergiftet wurde, wie ich in "Dark Waters" geschrieben habe, ist ziemlich schlimm. Aber "Die zweite Schöpfung" ist keine Litanei der Klagen - es besteht aus Geschichten über Menschen, die versuchen, herauszufinden, wie sie in einer Zeit leben können, in der jeder Quadratzentimeter des Planeten durch menschliche Eingriffe verändert wurde. Viele dieser Eingriffe waren katastrophal, das ist wahr. Einige sind jedoch gutartig, und einige haben Dinge sogar wieder gutgemacht. Aber nichts ist mehr so, wie es war. Die Welt, wie wir sie kennen, ist eine Schöpfung der modernen Zivilisation. Obwohl diese Tatsache unbestreitbar ist, fällt es den meisten von uns sehr schwer, das zu akzeptieren. Dennoch können wir erst dann ein ehrliches Gespräch über die Zukunft führen, wenn wir es tun.

Ob wir es wollen oder nicht, wir sind dabei, eine neue Welt zu schaffen. Wie können wir beim Aufbau neuer Küsten, Arten und Wälder sicherstellen, dass sie unsere höchsten Werte und nicht unsere niedersten Instinkte verkörpern? In "Die zweite Schöpfung" wollte ich Geschichten über Menschen erzählen, die versuchen, diese Frage zu beantworten.

Sie zeigen, dass der Mensch in vielen Bereichen bereits eine Natur geschaffen hat, die nicht mehr "natürlich" ist, aber nicht immer "monströs" sein muss. Manche Politiker glauben, dass die Rettung vor der endgültigen menschengemachten Katastrophe noch rechtzeitig kommt - durch menschlichen Erfindungsreichtum und neue Innovationen. Ist das eine realistische Perspektive?

Rich: Was uns heute monströs erscheint, wird künftigen Generationen vertraut, ja "natürlich" erscheinen. So ist es freilich schon immer gewesen. Eine meiner Lieblingsgeschichten in "Die zweite Schöpfung" handelt von zwei Fleischhauern, einem Vater und einem Sohn. Der Vater führte ein Lebensmittelgeschäft im Mittleren Westen. Der Sohn arbeitet für ein milliardenschweres Start-up-Unternehmen im Silicon Valley, wo er in einem Labor gezüchtetes Fleisch perfektioniert - Steaks, Hamburger und Chicken Nuggets, die ohne das Töten eines einzigen Tieres hergestellt werden. Eine Hühnerbrust aus dem Reagenzglas klingt für die meisten Leser wahrscheinlich widerlich und sicher "unnatürlich". Aber ist das weniger "natürlich" als die Grausamkeit industrieller Farmen und Schlachthöfe? Das sind die Art von Geschichten, die mich interessieren - Geschichten, die uns zwingen, unsere grundlegenden Annahmen über die Welt, wie wir sie kennen, zu hinterfragen, und die uns helfen, uns auf die Welt vorzubereiten, die kommen wird.

In den USA wird der Klimawandel immer noch wie die Handlung eines Superheldenfilms diskutiert. Letzte Woche wurde ich auf einem Buchfestival gefragt: "Ist es zu spät? Oder haben wir noch eine Chance?" Das ist eine kindliche Redeweise, die ein schwaches Verständnis für das Ausmaß und die Tragweite des Problems widerspiegelt.

Der Ukraine-Krieg hat ganz neue Fakten geschaffen. Plötzlich besteht wieder die reale Gefahr eines Atomkriegs und eines teuren Wettrüstens. Wie wird sich das auf die Bemühungen gegen den Klimawandel auswirken?

Rich: Man hofft, dass die geänderten Umstände den Übergang zu erneuerbaren Energien und weg von Gas und Öl beschleunigen werden. Erste Berichte deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte. Der Krieg könnte aber auch den gegenteiligen Effekt haben, indem er die vermehrte Erschließung heimischer Quellen anregt, um den Wegfall des russischen Marktes auszugleichen. Aber es ist schwer, in einer Tragödie dieses Ausmaßes einen Silberstreifen am Horizont zu finden. Es ist unmenschlich, über die Auswirkungen auf den weltweiten Energieverbrauch nachzudenken, wenn Theater, Schulen und Entbindungskliniken von Raketen getroffen werden.

ZUR PERSON: Der New Yorker Nathaniel Rich ( 42) ist Autor und Reporter. Er schreibt für das "New York Times Magazine", die "New York Review of Books" und den "Atlantic". Weltweite Bekanntheit erlangte er mit seiner 2019 als Buch veröffentlichten Reportage "Losing Earth". 2020 folgte der Roman "King Zeno". Seine im Vorjahr erschienene Reportagensammlung "Second Nature: Scenes from a World Remade", in deutscher Übersetzung soeben als "Die zweite Schöpfung" erschienen, wurde für den wichtigsten amerikanischen Preis für Sachbücher zu naturwissenschaftlichen Themen, den PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award, nominiert.