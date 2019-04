In nächster Zeit wird eine Wanzenart wieder vermehrt in unsere Häuser und Wohnungen krabbeln: Die so genannte marmorierte Baumwanze. Sie ist an und für sich harmlos, kann aber üble Gerüche verursachen und damit zur Plage werden. Dieses Jahr wird es in Österreich wieder besonders viele von den Tieren geben, sagen Fachleute. Ein Grund dafür ist, dass sie den Winter gut überstehen konnten.