Die US-Raumfahrtbehörde NASA will im Sommer des kommenden Jahres ein Raumschiff in die Korona der Sonne entsenden - und damit näher an die Sonne herangelangen als je zuvor. Wie die NASA am Mittwoch mitteilte, beginnt das 20-tägige Zeitfenster für die Mission Parker Solar Probe am 31. Juli 2018. Das unbemannte Raumschiff soll bis auf 6,3 Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche herankommen.

Das Raumschiff muss für Temperaturen von 2500 Grad Fahrenheit (1377 Grad Celsius) ausgelegt sein. Dazu solle es mit einer gut elf Zentimeter dicken Spezialschicht aus Carbon-Fasern ummantelt werden. Das Raumschiff soll die Größe eines kleinen Autos haben. Wenn alles gut geht, wird das Raumschiff in einem siebenjährigen Zeitraum sieben Mal an der Sonne vorbeifliegen.

Die Wissenschaftler erhoffen sich von dieser Mission wichtige Erkenntnisse über diverse Sonnenphänomene, die auch die Erde entscheidend beeinflussen.