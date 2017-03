Brandalarm hat es in der Nacht auf Donnerstag in einem Studentenwohnheim in Tulln gegeben. Nach Feuerwehrangaben waren in einer WC-Anlage im Erdgeschoß Papierhandtücher und ein Mistkübel angezündet worden. Da die automatische Brandmeldeanlage frühzeitig anschlug, waren die Einsatzkräfte rasch zur Stelle. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die Bewohner, die durch die Sirene geweckt worden waren, bereits im Freien. Der Eingangsbereich des Gebäudes und der Sanitärraum waren verraucht, die Flammen allerdings schon mithilfe eines Handfeuerlöschers erstickt. Nach Belüftung der Räume konnten die Bewohner zurückkehren.

Laut Aussendung der FF der Stadt war der Vorfall nicht der erste seiner Art: Im August 2016 hatte es zwei ähnliche Entstehungsbrände in öffentlichen Bereichen der Unterkunft gegeben, und im Februar ging eine Müllinsel bei dem Studentenwohnheim in Flammen auf, wobei acht geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden.