Große Sorge um Naddel. Auf einem aktuellen Foto scheint sie nur mehr Haut und Knochen zu sein. Der Anblick versetzt ihre Fans in Angst und Schrecken.

Zusammen mit der Sängerin Marion Pfaff alias Krümel posiert Nadja Abd el Farrag auf einer steinernen Treppe. Das rechte Bein vor das linke gezogen, hat Naddel ihre linke Hand auf ihrem rechten Oberschenkel platziert. Der linke Oberschenkel wird großteils von einer langen Weste verfüllt. Was darunter zum Vorschein kommt, bereitet den Fans aber Sorgen.

"Oh Gott, diese dürren Beine. Bei aller Liebe aber gesund sieht das nicht aus" schreibt eine Userin. Ein anderer merkt an: "Gönn dir doch mal ein bisschen mehr essen. Du siehst so extrem mager aus." Tatsächlich scheinen die Beine extrem abgemagert zu sein. Oder täuscht das Bild lediglich aufgrund der Perspektive? Wir hoffen Zweiteres.

Fans sprechen Naddel Mut zu

Naddels Fans werden jedenfalls nicht müde, ihr Mut zuzusprechen. "Liebe Naddel, lass dich nicht unterkriegen es gibt sooooo viele die dich mögen", schreibt einer von ihnen. Wie auch immer es Naddel derzeit gehen mag - Kommentare wie diese tun der Seele immer gut.