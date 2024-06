Nadal verzichtet auf Antreten in Wimbledon

Der Spanier Rafael Nadal verzichtet auf eine Teilnahme am 1. Juli beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Diese erwartete Entscheidung gab der Tennisstar am Donnerstag bekannt. Zuletzt ist der seit 3. Juni 38-Jährige bei den French Open in Runde eins gegen den späteren deutschen Finalisten Alexander Zverev ausgeschieden. Nadals Ziel ist nun seine Rückkehr nach Paris zu den Olympischen Spielen, bei denen er im Doppel mit seinem Landsmann Carlos Alcaraz antreten will.

"Seit den French Open habe ich nur auf Sand trainiert", sagte Nadal. Wimbledon wird auf Rasen gespielt. "Mit dem Ziel Olympia vor Augen glaube ich, dass es für meinen Körper das Beste ist, nicht den Belag zu wechseln und bis zu den Spielen auf Sand zu bleiben. Daher werde ich Wimbledon verpassen. Darüber bin ich traurig, der einzigartige Event wird immer in meinem Herzen sein." Nadal hat sich zweimal zum Wimbledon-Sieger gekrönt, 2008 und 2010. Er kündigte sein Antreten für die Woche vor der Olympia-Eröffnung beim Sand-Turnier ab 15. Juli in Baastad an.

Das Wimbledon-Turnier wird möglicherweise auch auf den serbischen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic verzichten müssen. Djokovic hatte sich bei den French Open am Meniskus im Knie verletzt und sich operieren lassen. Auch er wird für den Rasen-Klassiker vermutlich ausfallen.