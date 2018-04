Nachhaltig Wohnen: Worauf man im Haushalt achten sollte

So setzen Sie in Bezug auf Kaufen, Wohnen und Einrichten ein nachhaltiges Leben am besten um.

Das Thema Nachhaltigkeit ist unfassbar umfangreich. Es umfasst sämtliche Handlungsbereiche, die in irgendeiner Weise langfristige Konsequenzen nach sich ziehen können. Im saloppen Sprachgebrauch wird nachhaltiges Handeln meist ausschließlich der Ökologie zugeschrieben, wo es sich laut Duden durch das Prinzip auszeichnet, „nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann“.

Gemeint ist meistens schlichtweg, dass man so handeln soll, dass die natürlichen Ressourcen sich regenerieren können und die Natur nicht geschädigt wird. Welche Regeln man demnach im Haushalt befolgen sollte und wie man in Bezug auf Kaufen, Wohnen und Einrichten ein nachhaltiges Leben am besten umsetzt, verrät der folgende Artikel.

Regel #1: Energie sorgsam beziehen und nutzen

Dass fossile Brennstoffe irgendwann zur Neige gehen, ist kein Geheimnis. Verbrauch heißt in diesem Fall verbraucht für immer. Es kann sich nichts regenerieren, nachwachsen, für künftige Generationen erneuern oder bewahren. Aus der Nachhaltigkeitsperspektive also untragbar.

Dennoch beziehen viele ihren Strom aus Kohlekraftwerken, Heizenergie aus dem Gasanschluss, etc. Wer die Möglichkeit hat und nicht in einer kleinen Mietwohnung in der Stadt wohnt (wobei man sich da zumindest nach einem alternativen Stromanbieter erkundigen kann), sollte daher auf erneuerbare Energien umsteigen. Photovoltaikanlage und Wärmepumpe sind die Stichworte.

Regel #2: So wenig Müll wie möglich produzieren

Das Zauberwort heißt zero waste. Unter diesem Stichwort versammeln sich immer mehr Menschen, die es satthaben, alles in Plastik verpackt zu sehen und halb Ware, halb Verpackung zu kaufen. Glücklicherweise wird es für viele Menschen immer augenscheinlicher, dass es schlichtweg Blödsinn ist, vorgehäckselten Salat in der Plastikverpackung zu kaufen; von der geschälten Mandarine im Plastikbecher ganz zu schweigen.

Wie reduziert man nun aber den Müll? Am besten man geht den ganzen Haushalt gedanklich durch und wird sich einmal bewusst, was man alles nur einmal benutzt und welche Verpackungen durch Mehrweg ersetzt werden könnten. Wattepads und Abschminktücher, Küchenrolle, Trinkflaschen, Binden und Tampons, Einkaufstaschen, usw.

Wesentlich Müll reduzieren kann man vor allem beim Einkaufen. Glücklicherweise sieht man immer mehr Mehrwegläden aus dem Boden sprießen, wo man seine eigenen Behältnisse mitnehmen kann, oder Pfandbehälter bekommt. Vor allem kann man dort dann genau die Mengen einkaufen, die man braucht und die eine Zucchini, die zu viel in der Verpackung war, wird nicht schlecht.

Regel #3: Lebensmittel wertschätzen

Apropos schlecht gewordene Zucchini: die Lebensmittelindustrie ist ein unheimlich großer Faktor, wenn es um Umweltschonung geht. Wer schon einmal seinen Global Footprint ausgerechnet hat, dem ist vielleicht aufgefallen, wie stark sich die Skala verändert, sobald man angibt, man esse kein Fleisch. Wasser, Boden, Kraftfutter, Soja, Regenwald werden verschwendet, genmanipuliert, abgeholzt. Ein 200 g Rindersteak verursacht 5.340 g CO2.1

Nur auf tierische Produkte zu verzichten, scheint aber auch keine Lösung zu sein. Ein Kilo Avocado verbraucht immerhin auch tausend Liter Wasser2 und, dass viele der Anbaubetriebe – selbst jene, die Bio-Anbau betreiben – lang nicht den Vorstellungen der Konsumenten entsprechen, bleibt immer weniger ein Geheimnis.

Das ewige „saisonal und regional“-Gebet kann tatsächlich die Lösung bieten. Wer das einmal probiert und mit einem großen Stoffbeutel bewaffnet frische, lose verkaufte Karotten, Zwiebel, Salatköpfe aus der Hand desjenigen kauft, der sie angebaut hat, hat einen ganz anderen Bezug zu seinem Abendessen. Da tut jedes weggeworfene Salatblatt fast schon weh und das würde die Bio-Müllberge aus noch verzehrbaren Lebensmitteln wohl etwas kleiner machen.

Regel #4: Mit Ressourcen sparsam umgehen

Geht es um die Einrichtung in den eigenen vier Wänden, werden heutzutage Möbel fast schon als Einwegmöbel gekauft. Wer daran denkt, dass Möbelstücke irgendwann mal vererbbare Gegenstände waren, dem wird angesichts der rasenden Geschwindigkeit in der Couch, Bett, etc. ausgetauscht werden, fast schon schwindlig.

Im Leben mehrere neugekaufte Betten zu besitzen, scheint absolut normal zu sein und dafür werden sie auch hergestellt. Pressspanplattenbetten sind billig, aber weder sehr stabil, noch halten sie dadurch recht lange. Betten aus massivem Holz bilden das andere Ende der Skala. Immer mehr Hersteller achten darauf, dass alle ihre Produktionsschritte einem nachhaltigen Grundverständnis unterliegen.

So auch, oder besonders bei Zirbenholzbetten, wo der Rohstoff an sich schon sehr viel Sorgsamkeit verlangt. Wo mit Naturmaterialien gearbeitet wird und auch offenkundig kommuniziert und dokumentiert wird, worauf das Unternehmen Acht gibt, kann man als Konsument sicher sein, dass es sich um qualitativ hochwertige und nachhaltig produzierte Möbel handelt.

Die Ressourcen, die in der Billigmöbelindustrie verschwendet werden, reichen von den Materialien selbst, über die Energie bei der Herstellung bis zum Versand und der Verpackung des Produkts. Je länger man allerdings den Gegenstand benutzt, desto weniger verbraucht man von alldem. Daher sollte man darauf achten, langlebige Produkte zu kaufen, sie ordentlich zu behandeln und sie bei Bedarf zu reparieren und nicht gleich auf den Sperrmüll zu schmeißen.

Regel #5: Umweltbelastung verringern

Die Rede ist hier von Schadstoffen, Chemikalien und Verschmutzungen. Nicht alles, was glänzt, ist auch wirklich sauber. Die vermeintlich effektivsten Putzmittel, die die höchste Reinlichkeit versprechen, operieren oft mit ätzenden Stoffen. Man schützt also mit Putzhandschuhen die Hände eher vor den Chemikalien und nicht vor dem wegzuputzenden Schmutz.

Für ökologisch nachhaltiges Putzen werden Putzutensilien, wie Rohrreiniger, Maschinenentkalker, Spülmittel, Textilreiniger, die hochgiftige Chemikalien enthalten, durch Essig, Zitronensaft, Natron und Co. ersetzt. Das funktioniert meist genauso gut und verunreinigt weder die Wohnraumluft, durch die giftigen Dämpfe, noch Abfluss, noch das Grundwasser.

Autor: Mag. Hannes Bodlaj, Geschäftsführer von LaModula

1. Quelle: https://www.global2000.at/fleischkonsum-%C3%B6sterreich

2. Quelle: https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16027-rtkl-extrem-hoher-wasserverbrauch-daenische-supermaerkte-listen