Land der Gegensätze zwischen Nobelpreis und Kellernazi? Wie tickt Österreich? Richard Lugner zu zwei entscheidenden Themen.

Vier Wochen nach der Wahl, noch immer keine Bundesregierung, aber dafür ein neuer Nobelpreisträger. Und: wieder einmal internationale Schlagzeilen wegen eines Keller-Täters aus unserem Land. Wie tickt Österreich?

News hat in seiner aktuellen Ausgabe Nr.43/19 Vor- und Querdenker, anlässlich des Nationalfeiertags, um eine Bestandsaufnahme Österreichs gebeten.

Auch Bauingenieur Richard Lugner hat zu zwei prägenden Themen Stellung bezogen.

© APA/Punz Heinz-Christian Strache

Ibiza: "Was Strache gesagt hat, darf einem Politiker nicht passieren.

Ich glaube, dass er von Profis hineingelegt wurde, die ihm speziell in 7 Stunden auf Themen angesprochen haben, bis er in die Falle gegangen ist und nur das kam ins Video."



© APA/AFP Peter Handke

» Ich selbst bin kein Anhänger von Handke «

Handke: "Es ist eine Ehre für Österreich, dass Handke eine internationale Auszeichnung erhielt. Ich selbst bin kein Anhänger von Handke, da ich seine Ansichten nicht teile."



