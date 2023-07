Nachfrage nach Investitionskrediten geht weiter zurück

Die Nachfrage nach Investitionskrediten in Österreich ist im zweiten Quartal erneut zurückgegangen. Zurückzuführen sei die Entwicklung auf höhere Zinsen und eine eingetrübte Konjunktur, teilte die Nationalbank (OeNB) am Dienstag mit. Zudem wird die Kreditvergabe für Unternehmen bzw. Projekte, die zum Klimawandel beitragen, strenger, da Banken zunehmend Klimarisiken in ihre Vergabe einbeziehen. Bei privaten Wohnbaukrediten stagnierte die Nachfrage.

Das zeigen die Ergebnisse einer vierteljährlichen Umfrage der OeNB - im Rahmen einer europaweiten Umfrage - über das Kreditgeschäft, in der führende Banken nach ihren Einschätzungen gefragt werden.

Bereits seit Mitte 2022 ist die Nachfrage nach Investitionskrediten rückläufig. "Diese Entwicklungen sind eine Folge globaler politischer und wirtschaftlicher Verwerfungen wie beispielsweise der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, Preisschocks und die allgemeine Abkühlung der Weltkonjunktur sowie höhere Zinsniveaus", schreibt die OeNB. Auch beim Kreditangebot wurde gestrafft. Wegen einer ungünstigeren Risikoeinschätzung hätten die Banken ihre Vergabepolitik für Unternehmenskredite verschärft.

Für das laufende dritte Quartal rechnen die in der Umfrage befragten Banken mit einer sinkenden Nachfrage nach Unternehmenskrediten. Grund dafür sei die schwache Investitionsdynamik. Auch auf der Angebotsseite sind weitere Verschärfungen zu erwarten, schreibt die Notenbank.

Klimarisiken werden von Banken bei der Vergabe von Krediten immer mehr berücksichtigt - dementsprechend werden die Vergaberegeln strenger für Firmen und Projekte, die zum Klimawandel beitragen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten für Investitionen und Umstrukturierungen rund um den Klimawandel.

Die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten hat im zweiten Quartal 2023 stagniert, nachdem sie in den drei Quartalen davor deutlich zurückgegangen war. "Kredite sind teurer und weniger leistbar geworden, insbesondere im derzeit schwierigen Umfeld mit hoher Inflation und schwacher Konjunktur", schreibt die OeNB. Für das laufende Quartal wird ebenfalls mit einer Stagnation bei der Nachfrage gerechnet. Beim Angebot haben sich die Vergaberichtlinien nach der Verschärfung ab dem dritten Quartal 2022 kaum mehr verändert.

Der AK Niederösterreich sind vor allem die aktuell hohen variablen Zinsen für Wohnbaukredite ein Dorn im Auge. Die Zinsen seien im Vergleich zu vor einigen Jahren massiv anstiegen und für viele Haushalte gemeinsam mit den generell höheren Lebenshaltungskosten kaum mehr stemmbar. Um die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer zu unterstützen fordert die AK deshalb einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Stundungen der Kredite - vorerst für ein Jahr.

"Die Politik kann nicht einfach nur zusehen, wie immer mehr Menschen sich ihr Leben nicht mehr leisten können, während im Bankensektor allein 2022 10,2 Milliarden Euro Gewinn eingefahren wurden", sagte der Präsident der AK Niederösterreich, Markus Wieser. Banken sollten Kreditnehmern mit Zahlungsschwierigkeiten zudem einen "kostenlosen Wechsel auf einen attraktiven Fixzins" anbieten.