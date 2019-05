Nachbarschaftsstreit: Wenn die Grenzbepflanzung zum Zankapfel wird

Wer einen Garten hat, möchte diesen in der Regel auch bepflanzen. Sträucher setzen schöne Akzente, Hecken eignen sich als harmonische Grenzbepflanzung und Bäume sind ideale Schattenspender – mit dem Vorteil, dass daran je nach Art leckere Früchte wachsen. Allerdings führt die Gartenbepflanzung häufig zu Nachbarschaftsstreit. Ein Überblick über die häufigsten Streitthemen im Garten.

Wuchert ein Strauch über den Gartenzaun hinaus oder wirft ein Baum im Sommer zu viel Schatten und im Herbst zu viel Laub aufs Grundstück nebenan, kann aus einer guten Nachbarschaft schnell ein Nachbarschaftsstreit entstehen. Einen Überblick über die häufigsten Streitthemen am Gartenzaun und die rechtlichen Regelungen zur Grenzbepflanzung gibt es hier.



Wenn Nachbars Pflanzen die Grundstücksgrenze überschreiten

Wuchernde Pflanzen sind keine Seltenheit. Problematisch kann es werden, wenn die Wurzeln oder Äste der Bäume und Sträucher über die Grundstücksgrenze hinausragen. Nach Paragraf 422 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) haben Garteneigentümer das Recht, die Wurzeln der Nachbarspflanze von ihrem Grundstück zu entfernen. Sie dürfen auch die Äste der Nachbarspflanze kürzen, wenn sie über die Grenze hinausragen. Beauftragt der beeinträchtigte Grundstückseigentümer für diese Arbeiten einen Gärtner, darf er die Kosten nicht auf den Nachbarn abwälzen, sondern muss sie selbst tragen.

Anders ist die Lage, wenn dem Beeinträchtigten durch die überragenden Wurzeln oder Äste ein Schaden droht oder bereits entstanden ist: In diesem Fall muss der Eigentümer der wuchernden Pflanzen die Hälfte der Kosten übernehmen. Um einem Nachbarschaftsstreit vorzubeugen, sollte der Geschädigte seinen Nachbarn jedoch erst auf die Beeinträchtigung durch die wuchernde Grenzbepflanzung hinweisen und das weitere Vorgehen absprechen.

Wenn der Garten wegen Nachbars Bäumen ein Schattendasein führt

Hohe Pflanzen sind ein beliebter Lärm- und Sichtschutz. Werfen die Bäume oder Sträucher aber einen zu großen Schatten auf das Nachbargrundstück, kann es zu Nachbarschaftsstreit kommen. Das Gesetz schreibt im Paragraf 364 ABGB gegenseitige Rücksichtnahme vor. Einen Untersagungsanspruch kann der geschädigte Nachbar auch nur dann durchsetzen, wenn eine ortsübliche Nutzung seines Grundstücks aufgrund der Nachbarpflanzen kaum mehr möglich ist. Dies ist laut den Recherchen von immowelt.at der Fall, wenn beispielsweise der Schattenwurf so stark ist, dass der Geschädigte bereits in den Mittagsstunden seine Wohnung künstlich beleuchten muss oder dessen Garten versumpft oder vermoost.

Wer sich am Schattenwurf der Nachbarpflanzen auf das eigene Grundstück stört, sollte zunächst im Guten mit dem Nachbarn sprechen. Hilft das nicht oder kommt es gar zu einem Nachbarschaftsstreit, muss zuerst ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden. Ist auch dies erfolglos, kann der Geschädigte vor Gericht ziehen.

Wenn Laub und Früchte von Nachbars Baum in den Garten fallen

Laub landet dort, wo der Wind es hinträgt – zum Ärgernis wird es dann, wenn das Laub im Garten nicht von den eigenen Bäumen, Sträuchern und Hecken stammt. In den meisten Fällen müssen Gartenbesitzer dies jedoch hinnehmen. Nur, wenn die Nutzung des Gartens durch das Laub stark beeinträchtigt ist und dies für einen Durchschnittsmenschen unzumutbar ist, hat der Geschädigte eine Chance, seinen Anspruch auf Beseitigung des Laubes durch den Nachbarn durchzusetzen.

Beim Thema Obst ist es etwas komplizierter: Wachsen die Äste des nachbarlichen Obstbaumes über die Grundstücksgrenze und der Gartenbesitzer duldet dies, dann profitiert er vom Überhangsrecht. Er darf sowohl das Fallobst verwerten als auch Früchte vom überhängenden Ast pflücken. Hängt allerdings kein Ast über und der Wind weht die Früchte vom Nachbargarten auf das eigene Grundstück, dann gehören die Früchte weiterhin dem Eigentümer des Obstbaums. Dasselbe gilt auch, wenn die Früchte aufs Grundstück rollen.

Grenzbepflanzung: So lauten die Abstandsvorschriften

Prinzipiell dürfen Grundstückseigentümer ihren Garten so bepflanzen, wie sie möchten. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch schreibt bei den Gartenpflanzen keinen Grenzabstand vor. In einigen Bundesländern und Gemeinden existieren jedoch zusätzliche Vorschriften zur Grenzbepflanzung. Auch in Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen können Pflanzabstände zur Grundstücksgrenze vorgeschrieben sein. Um Konflikte zu vermeiden, sollten Gartenbesitzer ihre Bepflanzungspläne idealerweise mit dem Nachbarn abstimmen – dies gilt vor allem für besonders hohe oder ausladende Bäume.