Nachbarn getötet - Polizei sucht weiter nach 66-Jährigem

Die Polizeikräfte haben am Donnerstag, dem Allerseelentag, weiter nach dem auf der Flucht befindlichen mutmaßliche Todesschützen von Stiwoll gesucht. Es würden Hinweise aus der Bevölkerung abgearbeitet und Objekte durchsucht, sagte ein Polizeisprecher. Mittlerweile seien Polizisten aus mehreren Bundesländern im Sucheinsatz, darunter auch ein Zug der Wiener Sondereinheit Wega.

Am Donnerstagvormittag gab es in Stiwoll im westlichen Teil des Bezirks Graz-Umgebung auch eine Veranstaltung des Kriseninterventionsteams (KIT), um die örtliche Bevölkerung zu unterstützen. Die meisten Einwohner waren in den vergangenen Tagen zuhause geblieben, die Allerheiligenprozession wurde abgesagt. Der Gottesdienst am Mittwoch war von starken Polizeikräften gesichert worden.

Die Exekutive vermutet den 66-Jährigen, der am Sonntag mit einem Gewehr zwei Nachbarn erschossen und eine weitere schwer verletzt haben soll, immer noch in der bewaldeten und unwegsamen Gegend um Stiwoll. Am Montag war in Södingberg westlich von Stiwoll das verlassene Fluchtfahrzeug des Mannes entdeckt worden.

Auf dem Facebook-Account der steirischen Polizei waren auch zahlreiche Reaktionen aus der Bevölkerung zu der Suche abrufbar. Die positiven Stimmen wie etwa "Dank an unsere Polizisten" und der Wunsch, dass "alle gesund nach Hause kommen sollen und er gefunden" wird, überwogen bei weitem. Allerdings gab es auch Einträge, die die Einsatzkräfte kritisierten wie etwa "Ihr findet mit Hundertschaften einen 66-Jährigen Typen nicht?".

Verstärkte Polizeistreifen in Teilen von NÖ

In Niederösterreich ist die Fahndung nach dem 66-Jährigen am Mittwoch weiter gelaufen. Im Nahbereich zur steirischen Landesgrenze sowie im Gebiet Amstetten, St. Valentin und im Bereich der Donaubrücke Richtung Mauthausen (OÖ) seien verstärkt Streifen unterwegs, teilte die Polizei mit.

In der Nacht auf Mittwoch wären mehrere Personen überprüft worden. Mehr könne jedoch aus einsatztaktischen Gründen nicht gesagt werden, erklärte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Am Dienstag war nach Hinweisen aus der Bevölkerung eine Alarmfahndung ausgelöst worden, diese wurde inzwischen auf normale Streifentätigkeit zurückgestuft.

Laut Baumschlager wurde außerdem ein 32 Personen starker Zug der Einsatzeinheit NÖ in die Steiermark entsandt, um die dort laufende Suche zu unterstützen.

Cobra durchsuchte altes Stollensystem

Auf der Suche nach einem mutmaßlichen Todesschützen hat die Polizei in der Nacht auch Stollen und Höhlen in der Umgebung des Tatorts in Stiwoll (Bezirk Graz-Umgebung) durchsucht. "Es hat in Stiwoll in früheren Zeiten ein Silberbergwerk gegeben", erklärte Polizeisprecher Jürgen Haas. Man vermutete, der Gesuchte könnte sich dort verbergen, fand ihn aber nicht.

"Das Stollensystem wurde von Kräften des Einsatzkommandos Cobra unter widrigsten Bedingungen untersucht." Die Stollen seien sehr alt, vielerorts dringe Wasser ein, teilweise bestehe Einsturzgefahr. Gefunden wurde der Verdächtige aber nicht. Generell sei das hügelige, bewaldete Gebiet um Stiwoll sehr anspruchsvoll für die Suche, sagte Haas. "Wir haben noch genug zu durchsuchen."

Zum Schutz von möglicherweise gefährdeten Personen hält sich die Polizei weiter an ihre Gefährdetenliste. "Darauf stehen zum Beispiel Staatsanwaltschaften und Bezirkshauptmannschaften, mit denen der Verdächtige immer wieder Probleme hatte." Auch einzelne Personen, die mit dem 66-Jährigen zu tun hatten, werden vermehrt durch Streifen überwacht.