Der neue Nationalrat ist in Amt und Würden. 182 Abgeordnete wurden am Donnerstag im Hohen Haus angelobt, der freiheitliche Mandatar Harald Stefan fehlte entschuldigt. Überraschend kam der Verzicht von Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP), für den Michaela Steinacker (ÖVP) wieder zu einem Mandat kommt, was wiederum eine Rekord-Frauenquote im Nationalrat von 34,4 Prozent bringt.

Neu waren nicht nur 85 Abgeordnete, sondern auch der Blumenschmuck bei den Freiheitlichen. Sie verzichteten auf die traditionelle Kornblume, die wegen ihrer Vergangenheit als Zeichen illegaler Nazis in der Zwischenkriegszeit immer wieder Anlass für Kritik geboten hatte, und zierten sich diesmal mit einem Edelweiß. Die SPÖ kehrte zur roten Nelke zurück, nachdem man vor vier Jahren noch eine rote Rose angesteckt hatte. Die ÖVP-Mandatare trugen lediglichen einen türkisen Button mit dem Hashtag oevpklub.

© APA/Hochmuth

Stachelige NEOS

Die NEOS wollen es offenbar eher stachelig angehen. Sie trugen zwar keine Blumen, hatten aber auf ihre Pulte Kakteen mit pinker Blüte gestellt. Völlig schmuckbefreit präsentierte sich der Klub der Liste Pilz, die übrigens die einzige neue Fraktion in dieser Gesetzgebungsperiode ist.

© APA/Hochmuth Schieder und Kern

Der Angelobung wohnte den Traditionen entsprechend der Bundespräsident bei. Neben Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen waren unter anderem Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol und der frühere Vizekanzler Norbert Steger (FPÖ) in den Großen Redoutensaal gekommen.

Die Sitzung live verfolgen:

Köstinger mit schwachem Ergebnis neue Präsidentin

Elisabeth Köstinger ist am Donnerstag vom Nationalrat zu dessen Präsidentin gewählt worden. Das Ergebnis war freilich eher bescheiden. Nur 117 der 175 gültigen Stimmen entfielen auf die 38-jährige ÖVP-Politikerin. Das sind knapp 67 Prozent und damit deutlich weniger als die letzten Präsidentinnen erhalten hatten. Zuletzt war Doris Bures mit 78 Prozent gewählt worden.

Doris Bures ist am Donnerstag zur Zweiten Nationalratspräsidentin gewählt worden. Die bisherige Präsidentin, die aufgrund des Rückfalls der SPÖ auf Platz zwei der Wählergunst für diese Funktion keine Chance mehr hatte, erhielt 115 der 174 gültigen Stimmen. Das entspricht 66,1 Prozent.

Jüngste Parlamentschefin aller Zeiten

Die bisherige Europaparlamentarierin ist die dritte Frau in dieser Position und mit 38 die jüngste Parlamentschefin aller Zeiten. Offen ist, ob Köstinger die Funktion dauerhaft ausübt. Spekuliert wird, dass die bisherige Generalsekretärin der ÖVP bei der Bildung einer schwarz-blauen Regierung ein Ministeramt übernehmen könnte.

© APA/HERBERT NEUBAUER Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz

Dies ist wohl ein Grund für ihr bescheidenes Abschneiden. Nicht weniger als 56 Mandatare stimmten für den bisherigen Zweiten Präsidenten Karlheinz Kopf, der von seiner Partei, der ÖVP, übergangenen worden war. Die NEOS hatten das vorher schon angekündigt, die 46 weiteren Stimmen für Kopf kamen von anderen Fraktionen, die sich im Vorfeld nicht entsprechend deklariert hatten.

» Präsidentin für alle «

Die neue Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will ihr "Bestes dafür tun, Präsidentin für alle zu sein". Sie wolle auch eng mit den Bürgern in Kontakt sein und deren Anliegen im Hohen Haus vertreten. Ihre Wahl nehme sie mit großer Demut und Dankbarkeit an und sie sei stolz, zwei starken Frauen wie Barbara Prammer und Doris Bures folgen zu dürfen.

Geworben wurde von der neuen Parlamentschefin für "eine neue politische Kultur", die die Menschen wieder an die Politik glauben lasse. Vielleicht müsse man sich auch hier manchmal einfach dazu durchringen, über den anderen etwas positives zu sagen. Sie selbst habe sich immer schon für eine politische Kultur eingesetzt, die das Gemeinsame vor das Trennende stelle.

Sich selbst bezeichnete Köstinger als gleichzeitig glühende Österreicherin und glühende Europäerin. Sie sehe sich als Verbinderin der Interessen zwischen Fraktionen aber auch innerhalb von Europa.

Debüt mit "Gänsehaut" und ein kleine Rädchen

Für 86 Abgeordnete hat die konstituierende Nationalratssitzung am Donnerstag eine Premiere im Hohen Haus bedeutet. Während manche Debütanten und Debütantinnen Nerven zeigten, wurden auch schon erste selbstbewusste programmatische Ansagen laut. Rückkehrer wie der Freiheitliche Martin Graf betrachteten hingegen ihr Geschäft eher gelassen.

» Ich bin ein kleines Rädchen «

Zu den neuen, wenn auch nicht zu den jüngsten Abgeordneten zählt der ÖVP-Abgeordnete und Mathematiker Rudolf Taschner. Er übte sich am Rande der Nationalratssitzung in Bescheidenheit: "Ich bin ein kleines Rädchen." Sein selbstdefiniertes Ziel ist, sich nach seiner Tätigkeit im Nationalrat "noch in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, das war in Ordnung".

Mehr Aufregung gab es da schon bei der 24-jährigen Oberösterreicherin Eva Maria Holzleitner. "Ich habe kurz schon ein wenig Gänsehaut gekriegt", sagte sie nach ihrer Angelobung. Und auch sonst zeigte sie sich "ein bisschen nervös". Ihre Ziele im Blick hatte aber auch sie schon an ihrem ersten Tag, etwa im Jugendbereich. "Ich werde mich stark an der Politik, die hier im Hohen Haus gemacht wird, beteiligen."

» Ich habe heute gut geschlafen, die Tage davor war der Schlaf eher kurz «

Stark an der Politik beteiligt hat sich bereits Graf, der nach einer Pause wieder für die FPÖ im Nationalrat tätig ist. "Die Räumlichkeiten sind für mich auf jeden Fall neu", sah er zumindest Veränderung durch das Parlaments-Ausweichquartier in der Hofburg und: "Mir fällt auf jeden Fall auf, dass ich den Altersdurchschnitt hebe." Graf will dort weitermachen, wo er aufgehört hat, im Bereich Forschung und Wissenschaft.

Weniger abgebrüht, wenn auch zielsicher geht Neuling Douglas Hoyos von den NEOS an seinen Job. "Ich habe heute gut geschlafen, die Tage davor war der Schlaf eher kurz", zeigte auch er zumindest teilweise Nerven. An so einem Tag werde einem "bewusst, welche Verantwortung man übernimmt". Inhaltlich will Hoyos unter anderem die Freiheitsrechte verteidigen, die seiner Meinung nach eine schwarz-blaue Koalition gefährden könnte.



Andere Sorgen hatte in den vergangenen Tagen Peter Kolba, Klubobmann der Liste von Peter Pilz. Obwohl der Listengründer aufgrund sexueller Vorwürfe sein Mandat nicht angenommen hatte, meinte Kolba: "Aber wir sind alle in unserer Fraktion guten Mutes, dass wir das jetzt angehen und Kontrolle und Transparenz wird unser



Erste Debatte

Auch wenn über die Regierung erst verhandelt wird, zeichneten sich die künftigen Rollen schon in der ersten Nationalratsdebatte ab: Sebastian Kurz sprach von der "Chance zum Neuanfang", sein Partner in spe Heinz-Christian Strache von nötiger "positiver Veränderung" - und Noch-Kanzler Christian Kern war "fast versucht", den beiden zu sagen "Kaufts Euch a Wohnung".

Die Neos lebten die Opposition gleich: Sie wollten nicht die von der ÖVP vorgeschlagene Elisabeth Köstinger zur Nationalratspräsidentin wählen, sondern den bisherigen Zweiten Präsidenten Karlheinz Kopf (ÖVP). Auch einige Abgeordnete der SPÖ werden nicht Köstinger wählen, kündigte der geschäftsführende Klubobmann Andreas Schieder an.

Kurz nutze seine Rede vorwiegend für Dank (an verabschiedete langjährige Parlamentarier wie Jakob Auer und Josef Cap), eine Respektsbekundung gegenüber den Grünen für ihre Verdienste für die Republik und die Anpreisung Köstingers, die "jahrelange Erfahrung im Europaparlament" gesammelt habe. Dem von der ÖVP nicht mehr nominierten Kopf dankte der geschäftsführende Klubobmann August Wöginger, aber auch Kern namens der SPÖ und Strache für die FPÖ. Schon ein wenig den Kanzler zeigte Kurz mit der Ansage, dass er sich "auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in den nächsten fünf Jahren" freue, samt Hinweis darauf, dass es für die neue Regierung nötig sein wird, im Parlament Zweidrittelmehrheiten für große Veränderungen zu finden.

Noch-Kanzler Kern erinnerte an die Novemberpogrome vor 79 Jahren - und mahnte als "Konsens, den alle vertreten sollten" ein, dass "Ausgrenzung, die Suche von Sündenböcken, Rassismus und die Mobilisierung niedriger Instinkte in der Politik keinen Platz haben". Mit einem Schlenker gegen die demonstrierte "Innigkeit und Intimität" in den türkis-schwarz-blauen Verhandlungen ließ er wissen, wie die SPÖ die Opposition anlegen wird: Vorschläge hinterfragen, bessere Alternativen vorlegen - und "bewusst einen Gegenpol zur oberflächlichen Inszenierung" setzen, die man schon in den Koalitionsgesprächen sehe.

Zwischen Regierung und Opposition schwankte Strache: Er zitierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dass man jetzt "Gräben zuschütten und Brücken bauen" müsse - und appellierte, dass man auch "harte Diskussionen gesittet" führt und dabei "natürlich auch das Niveau gewahrt bleibt". Dann kritisierte er noch einmal die "immensen Belastungen", die Rot-Schwarz hinterlasse, und deren "massiven Zwist und Hader". Das alles habe bei der Wahl eine Absage erhalten, jetzt müsse "wirklich positive Veränderung und Erneuerung stattfinden" - wandte er sich den Themen - Steuern, direkte Demokratie, Zuwanderung - zu, die die FPÖ in der Regierung anpacken will. Der FPÖ-Chef dankte nicht nur dem bisherigen Zweiten Präsidenten Kopf, sondern auch Bures für den "parteipolitisch unabhängigen und fachlich exzellenten" Vorsitz im Präsidium.

Damit war die erste Debatte allerdings noch nicht zu Ende. Die Causa Pilz - der Listengründer nahm das Mandat wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung nicht an - griff etwa Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) auf. Sie trat der Kritik an der Kritik an Pilz entgegen und stellte ergriffene und noch nötige Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung dar.