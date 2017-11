Peter Pilz entschuldigte sich nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung bei "verletzten Frauen". Eine Rückkehr in die Politik ist geplant.

Der mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontierte Politiker Peter Pilz entschuldigt sich nun via Facebook bei den betroffenen Frauen. "Es lag nie in meiner Absicht, Frauen durch mein Verhalten zu kränken und zu verletzen. Aber es kommt dabei nur auf eines an: wie das, was ich tue, verstanden wird", schrieb Pilz Dienstagabend unter dem Titel "Meine Entschuldigung".

Rückkehr in Politik geplant

"Deshalb möchte ich mich hiermit in aller Form öffentlich bei allen Frauen entschuldigen, die ich durch mein Verhalten gekränkt und verletzt habe. Es geht nicht um mich, es geht um sie", so der ehemalige grüne Abgeordnete und Gründer der Liste Pilz. Zugleich kündigte Pilz an, dass er sich "für einige Zeit" zurückziehen und "nicht erreichbar" sein werde, danach aber in die Politik zurückkehren will.

Pilz: Klub tagt und schweigt

Die zukünftigen Abgeordneten der Liste Pilz haben sich einen Tag vor ihrer Angelobung im Nationalrat zu einer Klubsitzung getroffen. Dabei soll unter anderem festgelegt werden, wer nach dem Mandatsverzicht von Parteigründer Peter Pilz Klubobmann oder Klubobfrau werden soll. An die Öffentlichkeit drang am Mittwoch bis zu Mittag nichts aus der Sitzung, auch der Ort blieb geheim.

» Weil wir in Ruhe tagen wollen «

"Weil wir in Ruhe tagen wollen", begründete Neo-Mandatar Peter Kolba das Stillschweigen rund um die Klubsitzung. In den vergangenen Tagen war die Fraktion in schwere Turbulenzen geraten: Nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung verzichtete Listenerster Pilz - nach einigem Hin und Her - auf die Annahme seines Mandats und kündigte an, sich für einige Zeit zurückziehen zu wollen.

Die Liste Pilz zieht mit acht Mandataren in den Nationalrat ein, die bei der ersten Sitzung der neuen Periode angelobt werden. Drei Mandatare waren schon zuvor im Nationalrat: Die ehemaligen Grünen Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sowie Daniela Holzinger für die SPÖ. Dazu gesellen sich Kolba, der Anwalt Alfred Noll, Stephanie Cox und Alma Zadic. Für Pilz nachrücken soll Martha Bißmann.

Beste Chancen auf die Klubobmannschaft dürften die bereits erfahrenen Parlamentarier der Liste Pilz haben. Im Vorfeld der Sitzung wurde vor allem Rossmann als aussichtsreicher Kandidat genannt. Die Klubsitzung könnte dem Vernehmen nach bis in die Abendstunden dauern.